Що означає слово "аб'юз" та яке його походження, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти": що означає приказка і до чого тут дружба

Яке значення слова "аб'юз"

Сьогодні у мовленні з'явилося чимало термінів з психології. Комусь вони зрозумілі, а для когось потрібні пояснення чи відповідники з української мови.

Слово "аб’юз" походить з англійської мови – abuse – "зловживання", "насильство". Це слово ви могли чути як психологічний термін, чи як частину сучасного молодіжного сленгу разом з терміном "тригер".

Сам термін аб'юз – означає зумисне фізичне або психологічне насильство в сім'ї або відносинах. А людину, яка регулярно навмисно його чинить, називають – аб'юзер.

Тобто, українською дослівно аб'юзер – це насильник.

Аб’юз порушує особисті кордони людини – починаючи від неповаги до фізичного і морально болю. Аб’юз може мати місце вдома, на роботі, в спеціалізованих закладах. Основні ознаки – це навмисний намір і постійність.

Основними видами аб'юзу є:

Фізичний – побиття, штовхання, заподіяння тілесних ушкоджень.

– побиття, штовхання, заподіяння тілесних ушкоджень. Психологічний – маніпуляції, приниження, контроль над поведінкою.

– маніпуляції, приниження, контроль над поведінкою. Емоційний – знецінення почуттів, залякування, створення почуття провини.

– знецінення почуттів, залякування, створення почуття провини. Фінансовий – контроль над грошима, обмеження доступу до ресурсів.

– контроль над грошима, обмеження доступу до ресурсів. Сексуальний – примус до небажаних дій, сексуальне насильство.

Підлітки, коли використовують це слово як сленгове, можуть так називати батьків чи вчителів, за те що вони змушують робити уроки чи домашні справи. Без справжньої глибини терміну.

Поява нових слів – явище неминуче, а тому варто знати та розуміти їх значення та походження. Як і українські відповідники до них.