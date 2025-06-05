Які сенси вкладені у приказку "щоб пізнати людину, потрібно з нею пуд солі з'їсти", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @ivanivamdam.

Дивіться також Як сказати "отстань от меня" українською: влучних варіантів є декілька

Які розрахунки приховані у народній приказці.

Народні спостереження, знання та мудрість передавалися поколінням через усну народну творчість – прислів'я приказки, казки.

Чимало тогочасних висновків сьогодні науково доводять вчені, лікарі, психологи – головне вловити основну ідею.

Що ж приховано у приказці – "щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти"? Вона стосується дружби та її перевірки на міцність. Але цікавим способом. Крім того, тут є вказівник давніх мір, про який сьогодні не усі знають. З'ясовуємо частинами.

Що таке пуд – це давня міра ваги, яка за сучасною метричною системою дорівнює 16 кілограмам.

Сіль – свого часу, була дуже дорогим товаром, яки видобували чи випарювали не у кожній країні. Але сіль, як натрій, важлива і необхідна для людського організму. Натрій допомагає підтримувати баланс рідини, нервові та м'язові імпульси, а також відіграє роль у регулюванні артеріального тиску.

Сьогодні лікарі доводять, що добова норма солі для людини – 5 грамів (одна чайна ложка – 5 – 7 грамів), тобто в рік середній мешканець України з'їдає 1,8 – 2,5 кілограми в рік. Хоча є свідчення, що насправді ми вживаємо 10 – 12 грамів. А для різних господарських потреб – приготування їжі, консервацій, людина використовує 7 – 8 кілограмів солі в рік.

Зважаючи на час виникнення прислів'я – ХVII – ХІХ століття, сіль була консервантом, який допомагав зберегти м'ясо та овочі, а тому особливо цінувалася і її витрачалося більше.

Робимо прості розрахунки:

пуд – 16 кілограмів,

на людину в рік – 7 – 8 кілограмів солі,

якщо поділити пуд на двох осіб – то вийде по 8 кілограмів,

якщо на 1 людину – то пуд солі – це два роки.

Тобто для того, аби сформувалася та пройшла випробування на міць, дружба мала протривати 1 – 2 роки.

Який же прихований зміст у приказці? Дружба цінувалася як сіль і була важливою для людини, її виживання у соціумі. Дружба перевіряється не лише радістю, а й незгодами та негараздами – їсти сіль не найприємніша річ. І щоб пройти перевірку на міцність та вірність потрібен час – з'їсти пуд солі, то не одразу.

Скільки часу треба для дружби: дивіться відео

Скільки часу треба для дружби

Про те, що дружба цінувалася та гартувалася не лише у веселощах чи могоричах, а й при спільному розв'язанні певних проблем, свідчить і низка інших приказок:

Вірний приятель – то найбільший скарб.

Друзі пізнаються в біді.

Не май сто рублів, а май одного друга.

У лиху годину, пізнаєш близьку людину.

Чоловік без друга, що їжа без солі.

Як прийде туга – пізнаєш друга.

Що ж про дружбу сьогодні кажуть науковці? Вчені з Університету Канзасу провели дослідження з метою з'ясувати, скільки часу може знадобитися двом людям, щоб порозумітися і стати кращими друзями. Їх висновки наступні:

зі знайомого перетворитися у товариша – 40 – 60 годин;

з товариша у друга – 80 – 100 годин;

з друга у близького, найкращого друга – 200 годин.

Кожна зустріч чи взаємодія має тримати близько 3 години та 4 хвилини протягом 5,5 місяців. Лише після цього зі статусу "знайомого" людина переростає у статус "друг".

Зважаючи на те, що ви не будете бачитися 24 / 7. Та й не одразу звернетеся за порадою чи по допомогу, будете розв'язувати складні питання цей час якраз розтягується до року, а то й більше. А дружба на довгі роки закладається після низки спільних справ, радостей, пригод, проблем, допомоги й так далі.

Майте гарних друзів та досліджуйте народну мудрість!