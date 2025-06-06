Стоит ли обижаться, если вас назвали "варятом": давайте разберемся в значении этого слова

Приятно, что древние слова возвращаются в наш язык. Даже если это делается через названия магазинов, брендов, шоу.

Какое происхождение и значение слова "варят", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на толковые словари.

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Откуда взялось слово "варят"

Слово "варят" слышало немало людей, но как название развлекательного шоу "Варяты". Но все ли знают, что оно означает?

Толковые словари утверждают, что слово "варят" происходит из польского языка (wariat) и означает "сумасшедший, невменяемый, чудак". Сегодня оно сохранилось и популярно в Галичине, в частности во Львове, где оно используется как шутливое или эмоциональное выражение.

Его в разговоре могут употреблять для описания человека, который ведет себя экстравагантно, неординарно или неожиданно, или для описания энергичной, творческой и нестандартной личности.

Синонимами могут быть следующие слова, но без негативного подтекста:

озорник;

безрассудный;

неразумный;

безумный;

бредовый;

сумасшедший;

безумный.

Латинская первооснова слова vario означает "изменяю", а потому варят – то измененный, другой. Ту же основу имеет слово "вариант" – что-то измененное от основы

Группа "Скрябин" это слово использовала в своей песне "Кругом одни варяты, я варятом чуть не стал".

Сегодня, когда слышим "вот уж варят!", то скорее следует понимать – шутник, весельчак, выдумщик, шут.

Многие слова изменили свое дословное, негативное значение и стали шуточными, как слово "фифа".

Назвав кого-то варятом, вы можете сделать даже комплимент – необычно и затейливо!