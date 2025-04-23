"За терриконами": откуда это выражение и что означает

В связи с ходом боевых действий, слово "террикон" довольно часто появляется в новостях. И даже есть новая боевая песня, где они фигурируют.

Хотя чуть ли не все слышали песню "За терриконами", однако, не все знают значение этого слова. 24 Канал рассказывает, что такое "терриконы" и почему они важны для Украины.

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Что такое "террикон"

Слово "террикон" известно геологам, знатокам географии и жителям востока Украины. Однако, многие его значение не знают.

Это слово французского происхождения, которое образовалось из двух слов – terri – отвал пород, conigue – конический, буквально – конический отвал.

На вид – это конусообразный (остроконечный) холм. Но терриконы – это искусственные холмы, которые образуются из отходов после добычи полезных ископаемых. Они размещаются возле шахт и рудников, где образуются путем насыпания отвальных пород на вершину конуса.

В составе терриконов могут быть глинистые породы, песчаник, известняк, доломит, шлам, мелкие частицы угольной пыли или других пород и угольные примеси. А еще они могут гореть или тлеть. Их остатки становятся составляющими пылевых бурь.

Где в Украине расположены терриконы

В Украине они есть в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской и Волынской областях.

На некогда богатой шахтами Донетчине таких гор насчитывали более 700. Это часть пейзажа этого края. Больше всего их – в Донецке и Макеевке. Террикон возле села Южное – самый высокий в Украине, высотой около 200 метров. А в Донецке имеем террикон высотой 124 метра, возле шахты имени Челюскинцев.

Терриконы Донецка: смотрите видео

Существовали проекты их рекультивации – озеленения, создание зон отдыха. До войны терриконы были тренировочными площадками для велосипедистов, мотоциклистов, альпинистов. На одном из них функционировал ресторан.

Эти искусственные насыпи от работы шахт стали символическими для края – это горы Донбасса. Для местных жителей они когда-то служили трибунами на футбольных матчах, а сейчас оккупанты планируют их снести.

Сегодня терриконы – это важные стратегические высоты для военных. Но их разрушение в результате боевых действий, может привести к экологической катастрофе.

"Победа не за горами, она за терриконами", – таков лозунг жителей Донецкой области.

"За терриконами: смотрите видео

Терриконы – это уже памятники индустриальной эпохи, которые стоит сохранить. В честь терриконов Макеевки в 2019 году Укрпочта выпустила марку.

Марка "Терриконы. г. Макеевка" / Википедия

Поскольку активных шахт уже почти нет – в Донецке последнюю закрыли в 2024 году, а последняя под контролем Украины в Донецкой области, постоянно под обстрелом, а в Покровске действует последняя по добыче коксующегося угля – новых терриконов уже не будет.

Надеемся, что словом "последний" для шахт мы будем пользоваться не часто. У каком случае говорить "последний", в каком "крайний" 24 Канал писал ранее.