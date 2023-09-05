Родителям на заметку: что положить в рюкзак школьника во время войны

Украинские школьники уже начали учебу в рамках нового учебного года. Однако во время войны они могут сталкиваться с различными трудностями.

Поэтому важно, чтобы дети, прежде всего, находились в безопасности физически и ментально. При этом родителям следует более тщательно, чем в предыдущие годы, собирать своих учеников в школу. Что положить в рюкзак школьника во время войны, читайте дальше.

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Что положить в рюкзак школьника во время войны

Прежде всего купите ребенку удобный школьный рюкзак. Также можете приобрести отдельно рюкзак для спортивной формы.

Важно позаботиться и о канцелярии. В частности, купите:

пенал;

синюю ручку и карандаш;

строгачку и ластик;

линейку;

цветные карандаши;

краски, косточки и стаканчики для рисования;

альбом для рисования;

цветная бумага и картон;

ножницы;

пластилин и дощечку для него;

клей ПВА;

тетради в косую линейку и клетку;

дневник;

словарь;

обложки на тетради и учебники.

Также позаботьтесь, чтобы ребенок имел бутылку воды и перекус: питательные батончики, снеки. И, конечно, телефон или другое средство коммуникации.

Не забудьте также дать ему заметку, в которой указаны фамилия, имя, отчество ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса).

Школьник должен иметь необходимые лекарства и средства гигиены.