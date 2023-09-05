Родителям на заметку: что положить в рюкзак школьника во время войны

5 сентября 2023, 11:18
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Окна

Украинские школьники уже начали учебу в рамках нового учебного года. Однако во время войны они могут сталкиваться с различными трудностями.

Поэтому важно, чтобы дети, прежде всего, находились в безопасности физически и ментально. При этом родителям следует более тщательно, чем в предыдущие годы, собирать своих учеников в школу. Что положить в рюкзак школьника во время войны, читайте дальше.

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Что положить в рюкзак школьника во время войны

Прежде всего купите ребенку удобный школьный рюкзак. Также можете приобрести отдельно рюкзак для спортивной формы.

Важно позаботиться и о канцелярии. В частности, купите:

  • пенал;
  • синюю ручку и карандаш;
  • строгачку и ластик;
  • линейку;
  • цветные карандаши;
  • краски, косточки и стаканчики для рисования;
  • альбом для рисования;
  • цветная бумага и картон;
  • ножницы;
  • пластилин и дощечку для него;
  • клей ПВА;
  • тетради в косую линейку и клетку;
  • дневник;
  • словарь;
  • обложки на тетради и учебники.

Также позаботьтесь, чтобы ребенок имел бутылку воды и перекус: питательные батончики, снеки. И, конечно, телефон или другое средство коммуникации.

Не забудьте также дать ему заметку, в которой указаны фамилия, имя, отчество ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса).

Школьник должен иметь необходимые лекарства и средства гигиены.

Автор: Марія Волошин