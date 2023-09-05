Поэтому важно, чтобы дети, прежде всего, находились в безопасности физически и ментально. При этом родителям следует более тщательно, чем в предыдущие годы, собирать своих учеников в школу. Что положить в рюкзак школьника во время войны, читайте дальше.
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Что положить в рюкзак школьника во время войны
Прежде всего купите ребенку удобный школьный рюкзак. Также можете приобрести отдельно рюкзак для спортивной формы.
Важно позаботиться и о канцелярии. В частности, купите:
- пенал;
- синюю ручку и карандаш;
- строгачку и ластик;
- линейку;
- цветные карандаши;
- краски, косточки и стаканчики для рисования;
- альбом для рисования;
- цветная бумага и картон;
- ножницы;
- пластилин и дощечку для него;
- клей ПВА;
- тетради в косую линейку и клетку;
- дневник;
- словарь;
- обложки на тетради и учебники.
Также позаботьтесь, чтобы ребенок имел бутылку воды и перекус: питательные батончики, снеки. И, конечно, телефон или другое средство коммуникации.
Не забудьте также дать ему заметку, в которой указаны фамилия, имя, отчество ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса).
Школьник должен иметь необходимые лекарства и средства гигиены.