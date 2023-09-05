Тож важливо, аби діти перш за все перебували у безпеці фізично та ментально. При цьому батькам варто ретельніше, ніж у попередні роки, збирати своїх учнів до школи. Що покласти у рюкзак школяра під час війни, читайте далі.

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Що покласти у рюкзак школяра під час війни

Перш за все купіть дитині зручний шкільний рюкзак. Також можете окремо придбати рюкзак для спортивної форми.

Важливо подбати і про канцелярію. Зокрема, купіть:

  • пенал;
  • синю ручку і олівець;
  • стругачку і ластик;
  • лінійку;
  • кольорові олівці;
  • фарби, кісточки і стаканчики для малювання;
  • альбом для малювання;
  • кольоровий папір і картон;
  • ножиці;
  • пластилін і дощечку для нього;
  • клей ПВА;
  • зошити в косу лінійку та клітинку;
  • щоденник;
  • словник;
  • обкладинки на зошити та підручники.

Також подбайте, аби дитина мала пляшку води та перекус: поживні батончики, снеки. І звичайно, телефон чи інший засіб комунікації.

Не забудьте також дати їй нотатку, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, контактні дані батьків та близьких родичів (імена, телефони, адреси).

Школяр також має мати необхідні ліки та засоби гігієни.