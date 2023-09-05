Тож важливо, аби діти перш за все перебували у безпеці фізично та ментально. При цьому батькам варто ретельніше, ніж у попередні роки, збирати своїх учнів до школи. Що покласти у рюкзак школяра під час війни, читайте далі.
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Що покласти у рюкзак школяра під час війни
Перш за все купіть дитині зручний шкільний рюкзак. Також можете окремо придбати рюкзак для спортивної форми.
Важливо подбати і про канцелярію. Зокрема, купіть:
- пенал;
- синю ручку і олівець;
- стругачку і ластик;
- лінійку;
- кольорові олівці;
- фарби, кісточки і стаканчики для малювання;
- альбом для малювання;
- кольоровий папір і картон;
- ножиці;
- пластилін і дощечку для нього;
- клей ПВА;
- зошити в косу лінійку та клітинку;
- щоденник;
- словник;
- обкладинки на зошити та підручники.
Також подбайте, аби дитина мала пляшку води та перекус: поживні батончики, снеки. І звичайно, телефон чи інший засіб комунікації.
Не забудьте також дати їй нотатку, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, контактні дані батьків та близьких родичів (імена, телефони, адреси).
Школяр також має мати необхідні ліки та засоби гігієни.