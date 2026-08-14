"Холм" или "пагорб": как правильно сказать на украинском языке

Если перед вами невысокое возвышение на местности, как его назвать на украинском: "холм" или "пагорб"? Здесь стоит обратиться не только к словарю, но и к истории языка.

В нашем языке часто встречается слово "холм", особенно в старых текстах или под влиянием русского языка. Но является ли оно характерным для украинского языка – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как правильно по-украински: "холм" или "пагорб"?

Это природное возвышение, которое кто-то любит за возможность открытого пространства, уединения, ощущения ветра или места, откуда открываются пейзажи и лучше всего любоваться закатом и восходом солнца.

А вот его литературное название вызывает споры – это "холм" или "пагорб"? На самом деле литературная норма и как географический термин – пагорб.

В справочниках по географии пагорб – это форма рельефа, возвышающаяся над окружающей поверхностью, но лишь на ограниченной площади. Чаще всего бугры имеют четко выраженные вершины. Также часто холмами считаются возвышенности с пологими склонами, в отличие от скал, а иногда, для отличия от гор, вводится порог относительной высоты 200 метров.

Слово "пагорб" происходит от корня "горб" ("выпуклость, возвышение"). Префикс "па-" имеет значение "возле, рядом" или "небольшое образование".

Слово "холм" может показаться очевидной калькой из русского языка, но его история гораздо древнее – оно имеет праславянское происхождение: *xъlmъ. У древних славян оно означало возвышение, гору, высочину. Именно от этого древнего слова происходят названия и топонимы в различных славянских языках. Но украинский язык постепенно вытеснил это слово.

Кстати! Следует помнить об одной интересной особенности: первое толкование слова, которое вы найдете в интернете, – "холм" – это город Холм на территории современной Польши. И это название связано именно с древним словом, обозначавшим возвышенность. Холм был одним из важнейших городов Галицко-Волынского княжества, основанного королем Руси Даниилом в 1237 году.

Поэтому, если описываем рельеф на украинском языке, лучше сказать: "на пагорбі", "за пагорбом", "невисокий пагорб".

А "холм" стоит оставлять там, где это собственное название, историческое название или цитата, а не использовать как обычный украинский эквивалент слова "пагорб".

Украинский язык имеет свои соответствия – литературные и диалектизмы, которые больше ни в одном языке не встретишь. К примеру, знаете ли вы, что на рельефе обозначают словом "плай"?

Как еще можно назвать "пагорб"?

И нет, это слово не единственное, ведь заглянув в словари, вы найдете более двух десятков синонимов, обозначающих возвышение рельефа. Конечно, некоторые можно использовать для конкретной формы или высоты, но большинство – универсальны. И, уверена, что некоторые слова вы даже не слышали:

пригірок

горб / горбок / горбочок

горка

згір'я

згірок

згірочок

косогір

пагорбок / пагорок / пагорочок

підгородочок

підгорок

пригір

пригірок

скосогі́р

сугорб / сугорбок

сугорбочок

узгір'я.

Итак, "холм" и "пагорб" имеют близкое значение, но разный статус в современном украинском языке. Для повседневной речи давайте выбирать естественное украинское "пагорб", а "холм" оставим для собственных названий и исторических упоминаний. Говорите на украинском!