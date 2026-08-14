У нашій мові часто трапляється слово "холм", особливо в старих текстах чи під впливом російської. Але чи притаманне воно українській мові, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як правильно українською: "холм" чи "пагорб"?

Це природне узвишшя хтось любить за можливіть відкритого простору, усамітнення, відчуття вітру чи місцини де відкриваються краєвиди та найкраще милуватися заходом і сходом сонця.

А от його літературна назва викликає суперечку – це "холм" чи "пагорб"? Насправді літературна норма і як географічний термін – пагорб.

У довідниках з географії пагорб – це форма рельєфу, що піднімається над навколишньою поверхнею, але лише на обмеженій площі. Найчастіше горби мають чітко виражені вершини. Також часто пагорбами вважаються височини з похилими схилами, на відміну від скель, а інколи, для відрізнення від гір, вводиться поріг відносної висоти 200 метрів.

Пагорб походить від кореня "горб" ("випуклість, підвищення"). Префікс па- має значення "біля, поруч" або "невелике утворення".

Слово "холм" може здаватися очевидною калькою з російської, але його історія значно давніша – воно має праслов’янське походження: *xъlmъ. У давніх слов’ян воно означало підвищення, гору, височину. Саме від цього давнього слова походять назви та топоніми в різних слов’янських мовах. Але українська мова це слово поступово витіснила.

До речі! Слід пам’ятати про цікаву особливість, перше тлумачення до слова, яке вам видасть інтернет: "холм" – це місто Холм на сучасній території Польщі. І назва пов’язана саме з давнім словом на позначення височини. Холм був одним із найважливіших міст Галицько-Волинського князівства, засноване королем Русі Данилом 1237 року.

Тож якщо описуємо рельєф українською, краще сказати: "на пагорбі", "за пагорбом", "невисокий пагорб".

А "холм" варто залишити там, де це власна назва, історична назва або цитата, а не використовувати як звичайний український відповідник до "пагорба".

Українська мова має свої відповідники – літературні та діалектизми, які не зустрінеш в жодній мові більше. До прикладу, знаєте, що на рельєфі позначають словом "плай"?

Як ще можна назвати "пагорб"?

І ні, це слово не одне, бо зазирнувши до словників знайдете понад два десятки синонімів, які позначають підвищення рельєфу. Звичайно, деякі можна вживати для конкретної форми чи висоти, але більшість – універсальні. І, певна, що деякі слова ви навіть не чули:

пригірок

горб / горбок / горбочок

горка

згір'я

згірок

згірочок

косогір

пагорбок / пагорок / пагорочок

підгородочок

підгорок

пригір

пригірок

скосогі́р

сугорб / сугорбок

сугорбочок

узгір'я.

Отже, "холм" і "пагорб" мають близьке значення, але різний статус у сучасній українській мові. Для звичайного мовлення обираймо природне українське "пагорб", а "холм" залишімо для власних назв та історичних згадок. Говоріть українською!