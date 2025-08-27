Диалекты – это всегда интересный разговор, хотя не всегда понятный. Особенно, если регионы диалектов далеко друг от друга.

Будут ли понятными слова из диалектов Буковины и Донетчины для большинства украинцев, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога Оксаны Николаевны.

Как говорит Донецкая область и Буковина?

Радует, что диалекты популяризируются через социальные сети, особенно языковедами, филологами и учителями украинского языка, которые не считают их чем-то унизительным, неполноценным или незначительным. А наоборот – подают как изюминку украинского языка и часть культуры и истории.

Сравнение диалектов всегда интересно, особенно если они из противоположных уголков Украины. Популярная блогер Оксана Николаевна, которая является и репетитором украинского языка родом из Донецкой области. Вместе с другим блогером Инессой (tutor_nessie), гуцулкой с Буковины, называют свои, региональные слова для обозначения знакомых предметов. Поймут ли они друг друга и, вообще существуют ли такие названия в этих регионах.

Вот какие слова девушки взяли для сравнения (далее: Донетчина – Д, Буковина – Б):

Консервация: Д – купорка, Б – закрутки;

Арбузы: Д – бакша / бакча, Б – нет названия;

Став или ставок – одинаковое название для обоих регионов.

Варёное картофельное пюре: Д – толченка, Б – товканка;

Противень для духового шкафа: Д – жаровня, Б – блеха.

Как говорят Буковина и Донетчина

Что же, региональные названия формируются от особенностей – материала изготовления, например, вида деятельности или растительного мира – арбузы в Карпатах не растут.

Поэтому вряд ли Инесса поняла, куда ее отправили – "иди посмотри на бакчу", а госпожа Оксана принесла бы нужную "блеху". Но радует, что современный мир дает возможность обмениваться диалектизмами и узнавать больше о языке своей Родины. Ранее барышни уже сравнивали другие известные слова из своих регионов, и это всегда интересно. Узнавайте о диалектах и говорите разнообразно!