Діалекти – це завжди цікава розмова, хоча не завжди зрозуміла. Особливо, якщо регіони діалектів далеко один від одного.

Чи будуть зрозумілими слова з діалектів Буковини та Донеччини для більшості українців, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині Оксани Миколаївни.

Як говорить Донеччина та Буковина?

Тішить, що діалекти популяризуються через соціальні мережі, особливо мовознавцями, філологами і вчителями української мови, які не вважають їх чимось принизливим, меншовартісним чи незначним. А навпаки – подають як родзинку української мови та частину культури та історії.

Порівняння діалектів завжди цікаво, особливо якщо вони з протилежних куточків України. Популярна блогерка Оксана Миколаївна, яка є і репетиторкою української мови родом з Донеччини. Разом з іншим блогером Інессою (tutor_nessie), гуцулкою з Буковини, називають свої, регіональні слова для позначення знайомих предметів. Чи зрозуміють вони одна одну та, чи взагалі існують такі назви у цих регіонах.

Ось які слова дівчата взяли для порівняння (далі: Донеччина – Д, Буковина – Б):

Консервація: Д – купорка, Б – закрутки;

Кавуни: Д – бакша / бакча, Б – немає назви;

Став чи ставок – однакова назва для обох регіонів.

Варене картопляне пюре: Д – толчєнка, Б – товканка;

Деко для духової шафи: Д – жаровня, Б – блєха.

Як говорять Буковина та Донеччина: дивіться відео

Що ж, регіональні назви формуються від особливостей – матеріалу виготовлення, наприклад, виду діяльності чи рослинного світу – кавуни у Карпатах не ростуть.

Тому навряд чи Інесса зрозуміла, куди її відправили – "іди подивися на бакчу", а пані Оксана чи принесла б потрібну "блєху". Але тішить, що сучасний світ дає можливість обмінюватися діалектизмами та дізнаватися більше про мову своєї Батьківщини. Раніше панянки уже порівнювали інші відомі слова зі своїх регіонів, і це завжди цікаво. Дізнавайтеся про діалекти й говоріть різноманітно!