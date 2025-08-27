Чи знайомі вам слова з Буковини та Донеччини: перевірте себе
- Блогери з Донеччини та Буковини порівнюють діалектні слова української мови, такі як "купорка" і "закрутки" для консервації.
- Діалекти популяризуються через соціальні мережі, акцентуючи на культурній різноманітності України.
- Слова для порівняння: "толчєнка" (Донеччина) і "товканка" (Буковина) для картопляного пюре, "жаровня" (Донеччина) і "блєха" (Буковина) для дека.
Діалекти – це завжди цікава розмова, хоча не завжди зрозуміла. Особливо, якщо регіони діалектів далеко один від одного.
Чи будуть зрозумілими слова з діалектів Буковини та Донеччини для більшості українців, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині Оксани Миколаївни.
Дивіться також "Взаємно" чи "навзаєм": як правильно говорити українською
Як говорить Донеччина та Буковина?
Тішить, що діалекти популяризуються через соціальні мережі, особливо мовознавцями, філологами і вчителями української мови, які не вважають їх чимось принизливим, меншовартісним чи незначним. А навпаки – подають як родзинку української мови та частину культури та історії.
Порівняння діалектів завжди цікаво, особливо якщо вони з протилежних куточків України. Популярна блогерка Оксана Миколаївна, яка є і репетиторкою української мови родом з Донеччини. Разом з іншим блогером Інессою (tutor_nessie), гуцулкою з Буковини, називають свої, регіональні слова для позначення знайомих предметів. Чи зрозуміють вони одна одну та, чи взагалі існують такі назви у цих регіонах.
Ось які слова дівчата взяли для порівняння (далі: Донеччина – Д, Буковина – Б):
Консервація: Д – купорка, Б – закрутки;
Кавуни: Д – бакша / бакча, Б – немає назви;
Став чи ставок – однакова назва для обох регіонів.
Варене картопляне пюре: Д – толчєнка, Б – товканка;
Деко для духової шафи: Д – жаровня, Б – блєха.
Як говорять Буковина та Донеччина: дивіться відео
Що ж, регіональні назви формуються від особливостей – матеріалу виготовлення, наприклад, виду діяльності чи рослинного світу – кавуни у Карпатах не ростуть.
Тому навряд чи Інесса зрозуміла, куди її відправили – "іди подивися на бакчу", а пані Оксана чи принесла б потрібну "блєху". Але тішить, що сучасний світ дає можливість обмінюватися діалектизмами та дізнаватися більше про мову своєї Батьківщини. Раніше панянки уже порівнювали інші відомі слова зі своїх регіонів, і це завжди цікаво. Дізнавайтеся про діалекти й говоріть різноманітно!