Как еще можно назвать домашние консервации в банках, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс sinonim.org.

Как еще назвать консервацию?

Лето – время готовить запасы овощей и фруктов на зиму – солить, сушить, мариновать. И один из способов сохранения – консервация.

Что такое консервация Это процесс сохранения продуктов (овощей, фруктов, мяса и т.д.) путем термической обработки, стерилизации, засолки, маринования или пастеризации.

Слово "консервация" происходит от латинского conservatio – "сохранение, охрана". В научной речи это также термин, означающий защиту от разрушения, например, архитектурных памятников.

Однако чаще мы можем встретить другое слово – закрутка. Закрутка – бытовое, разговорное слово, означающее домашнюю консервацию, обычно в стеклянных банках, которые "закручивают" металлическими крышками с резьбой или специального ключа.

Само слово "закрутка" – образовано от глагола закручивать, то есть герметично закрывать банку. Это слово – народное, бытовое, появилось в XX веке с распространением домашнего консервирования.

Важно! У слова есть правильное ударение – "зАкрутка", на первый слог. Языковед и блогер Оля Багний, замечает, что правильные ударения важная часть языковой культуры и ими не стоит пренебрегать.

Как правильно подчеркивать закрутку: смотрите видео

Однако, это не единственное название для этого процесса, можем встретить и:

закатка,

крутка,

закрутка,

купорка,

закупорка

маринади,

припаси,

заготовка.

В разговорном стиле часто говорят: "делать закрутки", "накрутить огурцов", "закатать варенье".

Интересно! Слово "зАкрутка" многозначное. Им обозначают прическу, локоны, дверную застежку, крышки с резьбой и повязку для остановки кровотечения.

Для многих хозяек консервация – это не просто кулинария, а ритуал сохранения лета, ароматов, воспоминаний. У каждой семьи есть свои любимые "заготовки", которые готовятся много лет. Кроме того, это медитация – нарезание овощей или фруктов, раскладывание в банки, граммирование специй и приправ, засекание времени. А банка малинового варенья – как капсула времени, открывается зимой к ароматному горячему чаю.

Если любите консервировать – наслаждайтесь процессом и говорите на украинском!