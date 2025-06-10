Что такое "чичери": давайте разберемся в странном слове, которое вы точно слышали в песне о Маричке

Немало древних, редких слов или диалектизмов сохранились в устном народном творчестве. Чаще всего они на слуху благодаря народным песням, но не всегда понятны современникам.

Что означает слово "чичери", из известной песни, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.

Смотрите также Какие ассоциации у вас со словом "фифа": вспомнили о футболе или о девушке

Что же такое "чичери"

Любителям народных песен известна шуточная, динамичная песня, которую часто исполняют на свадьбах и других празднованиях:

"Ой, Марічко, чичері, чичері, чичері

Розчеши мя кучері, кучері, кучері".

Сразу в начале песни мы слышим малоизвестное слово "чичери". Его даже сложно найти в толковых словарях. Поэтому можем отнести его к диалектизму, характерного для Карпат – Буковины, Гуцульщины, Прикарпатья.

Само слово – "чичери", означает пронзительный, холодный ветер с дождем.

Точно происхождение слова неизвестно, вероятно, оно праславянского происхождения, поскольку это слово есть в русском языке.

И сразу становится понятным текст – "Марічко, розчеши кудри, бо вітри-чичері їх сплутали".

В украинском языке немало интересных слов, которые обозначают природные или погодные явления – как вот імла, вирій, осоння, заграва, которые тоже известны не всем.

Что такое "чичери": смотрите видео

Интересно, что песня "Марічка" имеет автора слов и музыки: автор слов – Михаил Ткач, композитор – Степан Сабадаш. Более того, он имеет посвящение Марии Киселице. Стихотворение автор написал еще в 1954 году, а как песню ее исполнили в 1960 году. За легкий зажигательный мотив, она быстро стала популярной и не потеряла ее до сих пор.

Пойте зажигательную песню и понимайте ее значение.