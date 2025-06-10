Що таке "чичері": розберімось у дивному слові, яке ви точно чули у пісні про Марічку
- Слово "чичері" в українській мові означає пронизливий, холодний вітер з дощем і є діалектизмом з Карпат.
- Пісня "Марічка" має автора слів Михайла Ткача та композитора Степана Сабадаша, і була написана у 1954 році.
Чимало давніх, рідкісних слів чи діалектизмів збереглися в усній народній творчості. Найчастіше вони на слуху завдяки народним пісням, але не завжди зрозумілі сучасникам.
Що означає слово "чичері", з відомої пісні, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.
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Що ж таке "чичері"
Любителям народних пісень відома жартівлива, динамічна пісня, яку часто виконують на весіллях та інших святкуваннях:
"Ой, Марічко, чичері, чичері, чичері
Розчеши мя кучері, кучері, кучері".
Одразу на початку пісні ми чуємо маловідоме слово "чичері". Його навіть складно знайти у тлумачних словниках. Тому можемо віднести його до діалектизму, характерного для Карпат – Буковини, Гуцульщини, Прикарпаття.
Саме слово – "чичері", означає пронизливий, холодний вітер з дощем.
Достеменно походження слова невідоме, ймовірно, воно праслов'янського походження, оскільки це слово є в російській мові.
І одразу стає зрозумілим текст – "Марічко, розчеши кучері, бо вітри-чичері їх сплутали".
В українській мові чимало цікавих слів, які позначають природні чи погодні явища – як от імла, вирій, осоння, заграва, які теж відомі не усім.
Що таке "чичері": дивіться відео
Цікаво, що пісня "Марічка" має автора слів та музики: автор слів – Михайло Ткач, композитор – Степан Сабадаш. Ба більше, він має присвяту Марії Киселиці. Вірш автор написав ще у 1954 році, а як пісню її виконали у 1960 році. За легкий запальний мотив, вона швидко стала популярною і не втратила її й досі.
Співайте запальну пісню і розумійте її значення.