Три украинских слова, которые запретили и изъяли "советы"

Несколько поколений забыли слова, которые в свое время запретила и изъяла советская власть. Но пришло время их вспомнить.

Об исконно украинских словах запрещенных "советами" рассказала языковед Оксана Николаевна, пишет 24 Канал.

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Какие привычные слова запрещены "советами"?

Для тех, кто продолжает утверждать, что язык не имеет значения в очередной раз напоминаем, что украинский язык запрещался – и во времена Российской империи, и при СССР. Такая политика касалась не только запрета разговаривать и писать на украинском официально. Но и попыток переписать его и приблизить к русскому, путем изъятия отдельных удельных слов.

Поэтому, сегодня, языковеды напоминают нам о словах, которые на несколько поколений украинцев заставили забыть, однако их стоит снова возродить.

Среди слов, которые изъяли из словарей:

Городина. Именно так раньше называли плоды, которые выращивали крестьяне на полях и приусадебных участках. Происхождение слова вполне логично: "город" – место выращивания и "городина" – плоды, которые вырастили. Советы заменили его на – "овочі" (на русском – овощи).

Слово "овощ" праславянского происхождения и присутствует в нескольких славянских языках и означает – "плод". Но украинцы пользовались словом – "городина" и его фиксирует словарь Бориса Гринченко. А еще было и слово "ярина".

В современном языке "городина" и "овочі" являются синонимами, и оба термина употребляются для обозначения пищевых растений, выращиваемых на огороде.

Осоння. Так называют незатененное место, освещаемое и обогреваемое солнцем. Это слово передает мелодику нашего языка и абсолютно отсутствует в русском языке. Его часто использовали в литературе конца ХІХ – начала ХХ века. В русском языке приближенное по смыслу – "солнцепек".

Рабітня. Это предприятие для починки или изготовления определенных изделий или помещение, где содержится такое предприятие. Ресурс "Горох" обозначает его, как диалектическое. Таким словом обозначали и цех, и мастерскую, и лабораторию, и ателье рабочее помещение – в таком контексте – "я працюю у теслярській / швейній робітні". Сегодня слово "робітня" можно встретить в собственных названиях компаний, например, ремонта и строительства.

Слышали эти слова: смотрите видео

Познавайте свой язык и возвращайте в речь запрещенные и забытые украинские слова!