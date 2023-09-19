Что такое "индивидуальный график обучения" и как его получить школьнику

Из-за войны в Украине родители все чаще выбирают для своих детей индивидуальный формат обучения. Школы при этом не могут отказать в переводе или зачислении ученика на такую форму получения образования.

Такой формат обучения удобен для школьников, ведь позволяет овладеть учебной программой в комфортном для ребенка порядке. Что такое "индивидуальный график обучения" и как его получить, рассказывает 24 Канал.

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Что такое "индивидуальный график обучения" и как его получить

Согласно законодательству есть три разновидности индивидуального обучения:

экстернат;

семейная (домашняя) форма;

педагогический патронаж.

В Минобразования не так давно отмечали, что родители имеют право выбирать для ребенка любой формат получения образования. Школы не могут отказать в переводе.

Семейная (домашняя) форма образования

В рамках семейной формы обучения ребенок может учиться самостоятельно, получать консультации от учителей школы и проходить только итоговую оценку (семестровую и годовую по результатам семестрового), а также аттестацию.

Если ребенок официально зарегистрирован на территории обслуживания школы, ему не могут отказать в зачислении или переводе на такую форму обучения.

Экстернат

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Эта форма обучения также позволяет ребенку получать образование самостоятельно. Но в этом случае есть разница в количестве оценок. Ученики проходят только годовую оценку и/или аттестацию.

К слову, ученики, которые находятся из-за войны войны за границей и учатся в иностранной школе, могут изучать в украинском учебном заведении только предметы украинского компонента дистанционно. Но в отдельно определенных школах.

Школы также не имеют права отказывать в зачислении или переводе учеников на форму обучения.

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Педагогический патронаж

В рамках этой индивидуальной формы обучения педагоги вовлечены в учебный процесс ребенка на всех этапах получения образования. Обычно такой формат выбирают для детей, которые не могут ходить в школу из-за проблем со здоровьем. Однако ребенок может периодически приобщаться к школьному коллективу для социализации. Также может посещать школьный спортзал, библиотеку и т.д.

В МОН подчеркивали, что школы могут относить детей к обучению по индивидуальной форме независимо от наличия свободных мест в классе.

Для зачисления или перевода ребенка на другую форму обучения родителям следует обратиться в администрацию школы.

Правила обучения детей по индивидуальной форме образования урегулированы в соответствующем положении.