В современном языке мы часто выбираем простые и привычные слова, а при этом забываем о настоящих жемчужинах языка, например – "ланіти". Это слово звучит поэтично, благородно и в то же время удивительно аутентично.

Что украинцы называли "ланітами" и какое слово сейчас используют чаще, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

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Что такое "ланіти" и почему это слово звучит так благородно?

Иногда в поэзии встречаются слова, которые звучат торжественно и немного загадочно. Одно из них – ланіти. Современному читателю оно может показаться необычным, но когда-то это слово было хорошо известно и часто употреблялось в художественной речи.

Так что же такое "ланіти"? Ланіти – это щеки. Именно так раньше украинцы называли боковые части лица. Со временем слово осталось только в украинской поэтической и книжной традиции.

Происхождение этого слова очень древнее. Оно пришло в украинский язык через старославянскую книжную традицию. Древнеславянское "ланіти" означало "щека" или "бок лица". Родственные слова существовали и в других славянских языках.

Слово "ланіти" относится к торжественной, поэтической лексике. В обычной речи мы скажем "щеки", а в художественном произведении писатель может выбрать именно "ланіти", чтобы придать тексту возвышенное звучание. Поэтому, встретив его в книге, не удивляйтесь: перед вами не забытая часть лица, а древнее и красивое название привычных нам щек.

Например, в поэзии можно прочитать: "Жде його Марія, І ждучи плаче, молодії ланіти, очі і уста Марніють зримо" (Тарас Шевченко).

Или в прозе: "Болярині (боярині) тепер тільки й знають, що натирати ланіти червоними рум'янами" ( Иван Нечуй-Левицкий).

Интересно, что в древней литературе щеки почти всегда описывались как румяные, нежные или бледные. Поэты часто упоминали их, когда хотели подчеркнуть красоту, молодость или сильные чувства героя.

Недаром говорят: глаза – зеркало души, а "ланіти" выдают эмоции. Ведь именно щеки краснеют от стыда, бледнеют от волнения или покрываются слезами от грусти.

Впрочем, и современные лингвисты и популяризаторы украинского языка напоминают нам, что стоит вернуть это слово в повседневное употребление, в частности Рами Аль Шайер.

И к этим советам прислушиваются и современные писатели, и молодые исполнители, например KLER, у которой есть композиция "Ланіти".

Песня "Ланіти": смотрите видео

Итак, "ланіти" – это поэтическое название щек, пришедшее к нам из глубины веков. Оно напоминает, насколько богат и образен украинский язык, в котором даже щеки могут иметь торжественное и мелодичное имя.