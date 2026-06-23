Что такое "птичий язык" и почему это вовсе не о птицах

Не всё, что называют языком, состоит из привычных нам слов. А выражение "птичий язык" — пример того, как выражение может иметь прямое и переносное значение.

Что означает выражение "птичий язык" и существует ли он на самом деле — рассказываем со ссылкой на "Reddit".

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Что называют "птичьим языком"?

Вы сталкивались с выражением "птичий язык"? Например, вот так: "Да что он говорит? Какой-то птичий язык!". Но откуда взялось это выражение?

"Птичий язык" — это фразеологизм, которым называют непонятную речь, перегруженную чужими словами, слишком большим количеством профессиональных терминов или высказывания, которые настолько запутаны, что смысл теряется среди слов.

Например:

"В договоре столько юридических формулировок, что без специалиста не разобраться — сплошной птичий язык".

"Не объясняй мне компьютерные настройки на этом птичьем языке, скажи проще".

Почему именно "птичий"? Людям издавна пение птиц казалось красивым, но непонятным. Мы слышим звуки, но не можем понять их смысла. Именно поэтому всё, что трудно понять, стали сравнивать с птичьим щебетом.

Интересно, что это выражение может иметь и иронический оттенок. Им часто упрекают тех, кто чрезмерно увлекается иностранными словами или специально усложняет речь, чтобы казаться умнее. Так же комментируют и статьи некоторых журналистов или выступления политиков, которые непонятны широкой публике.

Интересно, что "птичьим языком" иногда называют и детский лепет, и молодежный сленг, и даже особые слова влюбленных, понятные только им двоим.

Поэтому если вас просят "говорить не на птичьем языке", это означает только одно: выражайтесь проще и понятнее.

Существует ли "птичий язык" на самом деле?

Но птичий язык существует не только как фразеологизм. В некоторых странах мира люди действительно общаются с помощью свиста. Такие свистящие языки используют в горных местностях Турции, Греции, Мексики и на Канарских островах, где звук может преодолевать большие расстояния.

В турецкой деревне Кюшкёй, спрятанной среди Понтийских гор, "птичий язык" — куш дили — стал настоящей культурной визитной карточкой. С 1997 года здесь проходит фестиваль, посвящённый этому необычному способу общения, а в 2017 году ЮНЕСКО признала его культурную ценность, включив в список нематериального культурного наследия человечества.

Коренные жители Канарских островов (острова Гомера) тоже постоянно пересвистываются. Птичий язык является вторым языком общения, им владеет практически каждый местный житель, и он очень похож на пение птиц.

Свистящий "птичий язык" Ла-Гомера: смотрите видео

Свистящий язык представляет собой своеобразное сочетание слов и музыки, поэтому при его восприятии мозг задействует оба полушария: одно — для понимания речи, другое — для анализа звуков и мелодии.

Поэтому "птичий язык" — это не только образное выражение чего-то непонятного, но и уникальный способ общения, который и сегодня удивляет лингвистов всего мира