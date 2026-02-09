Точно слышали в легендарной песне: что означает слово "стожары"
- Слово "стожары" в украинском языке означает народное название созвездия Плеяд и некоторых других созвездий.
- Легендарный украинский певец Назарий Яремчук исполнял песню "Стожары", музыку к которой написал композитор Павел Дворский.
В украинском языке есть огромное количество интересных слов. Многие из них вы точно слышали в песнях наших певцов.
Одно из таких – стожары. Что оно означает и кто сделал его популярным, рассказывает 24 Канал.
Что такое стожары?
Слово "стожары" запомнилось украинцам из одноименной песни легендарного украинского певца Назария Яремчука. Однако далеко не все знали значение этого слова.
У Словаре украинского языка читаем, что стожары – это народное название созвездия Плеяд, а также некоторых других созвездий.
Это слово можно встретить и в произведениях украинских писателей:
- Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками... (Михаил Старицкий, Осада..., 1961, 19);
- Стожаров сияние огненное На меня сыпалось (Андрей Малышко, II, 1948, 167);
- Далеко-далеко горела громадка огней, словно стожар (Леся Украинка, III, 1952, 623);
- Тысячи огней.. Над городом вспыхнули, и пылает Стожарами Шевченковский бульвар (Игорь Муратов, Повесть..., 1948, 45).
У Википедии можно отыскать еще одно значение этого слова: сто́жар (диал. сте́жир) – огороженное место, где стоят стога сена. Другое значение: "стог сена", "стог".
Заметим, что композитор Павел Дворский, который написал музыку к одноименной песне Назария Яремчука, отмечал: "Стожары – это созвездие из семи звезд, и по легенде, кто встретит свою любовь под этим чудом, когда оно не будет скрыто за облаками, то влюбленные будут вечно счастливы".
Назарий Яремчук исполняет песню "Стожары": видео
Что известно о Назарии Яремчуке?
Легендарный украинский певец Назарий Яремчук родился в 1951 году в Черновицкой области.
С ним облетели мир украинские песни – "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожары", "Гай, зеленый гай", "Я пойду в далекие горы", информирует Украинский институт национальной памяти.
Поступил на географический факультет Черновицкого университета. Также в 1988 году окончил Киевский институт культуры.
Был солистом вокально-инструментального ансамбля “Смеричка” Черновицкой филармонии.
Признание и популярность Яремчуку принесли песни "Червона рута" и "Водограй" Владимира Ивасюка.
Жизнь Яремчука оборвалась, когда он был в зените славы: участие в различных конкурсах, выступления за рубежом, народное признание таланта и государственные титулы и награды.
в 1995 году Назарий Яремчук умер от рака. Похоронили его в Черновцах.