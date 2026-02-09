Точно слышали в легендарной песне: что означает слово "стожары"

В украинском языке есть огромное количество интересных слов. Многие из них вы точно слышали в песнях наших певцов.

Одно из таких – стожары. Что оно означает и кто сделал его популярным, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Квіткою наснишся синьоокою": какими мелодичными словами поражал в песнях легендарный Ивасюк

Что такое стожары?

Слово "стожары" запомнилось украинцам из одноименной песни легендарного украинского певца Назария Яремчука. Однако далеко не все знали значение этого слова.

У Словаре украинского языка читаем, что стожары – это народное название созвездия Плеяд, а также некоторых других созвездий.

Это слово можно встретить и в произведениях украинских писателей:

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками... (Михаил Старицкий, Осада..., 1961, 19);

Стожаров сияние огненное На меня сыпалось (Андрей Малышко, II, 1948, 167);

Далеко-далеко горела громадка огней, словно стожар (Леся Украинка, III, 1952, 623);

Тысячи огней.. Над городом вспыхнули, и пылает Стожарами Шевченковский бульвар (Игорь Муратов, Повесть..., 1948, 45).

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

У Википедии можно отыскать еще одно значение этого слова: сто́жар (диал. сте́жир) – огороженное место, где стоят стога сена. Другое значение: "стог сена", "стог".

Заметим, что композитор Павел Дворский, который написал музыку к одноименной песне Назария Яремчука, отмечал: "Стожары – это созвездие из семи звезд, и по легенде, кто встретит свою любовь под этим чудом, когда оно не будет скрыто за облаками, то влюбленные будут вечно счастливы".

Назарий Яремчук исполняет песню "Стожары": видео

Смотрите также Как сказать "прєдложение" на украинском: почему лучше не думать о предложении

Что известно о Назарии Яремчуке?