Не "цвети", "открытка" и "подарок": как красиво говорить о поздравлениях с Днем матери

Поздравление – это не только цветы или подарок, а прежде всего слово, которое имеет силу согреть и поддержать. И важно говорить их на украинском, без калек и чужих форм, потому что именно аутентичные слова несут красоту, тепло и нашу культурную память.

24 Канал предлагает подборку слов, которые чаще всего калькуют, на тему праздничной лексики.

Как говорить правильно праздничную терминологию?

Культура приветствия и соответствующая лексика – это тоже часть языковой культуры. Но часто даже в искренних поздравлениях мы бессознательно употребляем русизмы или языковые кальки: "цветы", "открытка", "подарок", "поздравляю". Привычные в быту слова постепенно вытесняют красивую украинскую лексику, хотя наш язык имеет множество исконных, мелодичных соответствий, которые можно найти в словарях.

Именно поэтому День матери – хорошая возможность не только сказать маме теплые слова, но и сделать это красиво и по-украински.

Не делайте больше ошибок в этих словах:

не цвєти – а квіти : букет чи оберемок квітів,

: букет чи оберемок квітів, не откритка – а листівка, відкритка, картка ,

, не празднік – а свято ,

, не подарок – а подарунок, дарунок, презент ,

, не поздравления – а вітання чи поздоровлення : "Вітаю з Днем матері!",

: "Вітаю з Днем матері!", не пожелание – а побажання ,

, не внимание – а увага ,

, не уважение – а повага.

В украинском языке мы имеем слова "вітаємо" и "поздоровляємо", и поэтому мы можем сказать:

щирі вітання ;

теплі побажання ;

слова вдячності.

А вместо шаблонных фраз можно использовать теплые украинские высказывания, которые звучат искренне, естественно и по-особенному тепло:

Дякую за материнське тепло й любов.

Нехай у вашому домі панують затишок і радість.

Ваші руки – найніжніші у світі.

Материнське серце – невичерпне джерело любові.

Низький уклін усім матерям!

День матери – это не только о цветах, открытки и подарки. Это прежде всего о любви, благодарность и теплые слова, сказанные родному человеку. И даже самое маленькое поздравление становится теплее, когда в нем звучат исконно украинские слова: "квіти", "листівка", "подарунок", "вітання".