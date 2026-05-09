24 Канал предлагает подборку слов, которые чаще всего калькуют, на тему праздничной лексики.

Смотрите также Не говорите "каприз": это слово имеет немало интереснейших украинских синонимов

Как говорить правильно праздничную терминологию?

Культура приветствия и соответствующая лексика – это тоже часть языковой культуры. Но часто даже в искренних поздравлениях мы бессознательно употребляем русизмы или языковые кальки: "цветы", "открытка", "подарок", "поздравляю". Привычные в быту слова постепенно вытесняют красивую украинскую лексику, хотя наш язык имеет множество исконных, мелодичных соответствий, которые можно найти в словарях.

Именно поэтому День матери – хорошая возможность не только сказать маме теплые слова, но и сделать это красиво и по-украински.

Не делайте больше ошибок в этих словах:

  • не цвєти – а квіти: букет чи оберемок квітів,
  • не откритка – а листівка, відкритка, картка,
  • не празднік – а свято,
  • не подарок – а подарунок, дарунок, презент,
  • не поздравления – а вітання чи поздоровлення: "Вітаю з Днем матері!",
  • не пожелание – а побажання,
  • не внимание – а увага,
  • не уважение – а повага.

В украинском языке мы имеем слова "вітаємо" и "поздоровляємо", и поэтому мы можем сказать:

  • щирі вітання;

  • теплі побажання;

  • слова вдячності.

А вместо шаблонных фраз можно использовать теплые украинские высказывания, которые звучат искренне, естественно и по-особенному тепло:

  • Дякую за материнське тепло й любов.
  • Нехай у вашому домі панують затишок і радість.
  • Ваші руки – найніжніші у світі.
  • Материнське серце – невичерпне джерело любові.
  • Низький уклін усім матерям!

День матери – это не только о цветах, открытки и подарки. Это прежде всего о любви, благодарность и теплые слова, сказанные родному человеку. И даже самое маленькое поздравление становится теплее, когда в нем звучат исконно украинские слова: "квіти", "листівка", "подарунок", "вітання".