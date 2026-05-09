24 Канал предлагает подборку слов, которые чаще всего калькуют, на тему праздничной лексики.
Как говорить правильно праздничную терминологию?
Культура приветствия и соответствующая лексика – это тоже часть языковой культуры. Но часто даже в искренних поздравлениях мы бессознательно употребляем русизмы или языковые кальки: "цветы", "открытка", "подарок", "поздравляю". Привычные в быту слова постепенно вытесняют красивую украинскую лексику, хотя наш язык имеет множество исконных, мелодичных соответствий, которые можно найти в словарях.
Именно поэтому День матери – хорошая возможность не только сказать маме теплые слова, но и сделать это красиво и по-украински.
Не делайте больше ошибок в этих словах:
- не цвєти – а квіти: букет чи оберемок квітів,
- не откритка – а листівка, відкритка, картка,
- не празднік – а свято,
- не подарок – а подарунок, дарунок, презент,
- не поздравления – а вітання чи поздоровлення: "Вітаю з Днем матері!",
- не пожелание – а побажання,
- не внимание – а увага,
- не уважение – а повага.
В украинском языке мы имеем слова "вітаємо" и "поздоровляємо", и поэтому мы можем сказать:
щирі вітання;
теплі побажання;
слова вдячності.
А вместо шаблонных фраз можно использовать теплые украинские высказывания, которые звучат искренне, естественно и по-особенному тепло:
- Дякую за материнське тепло й любов.
- Нехай у вашому домі панують затишок і радість.
- Ваші руки – найніжніші у світі.
- Материнське серце – невичерпне джерело любові.
- Низький уклін усім матерям!
День матери – это не только о цветах, открытки и подарки. Это прежде всего о любви, благодарность и теплые слова, сказанные родному человеку. И даже самое маленькое поздравление становится теплее, когда в нем звучат исконно украинские слова: "квіти", "листівка", "подарунок", "вітання".