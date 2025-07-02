Знаете ли вы происхождение слова "дача": история происхождения вас удивит

Летом многие люди любит отдыхать за городом. С этой целью покупают для себя земельные участки или домики, которые называют –дача.

Какое происхождение слова "дача", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс stargorod.kiev.ua.

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Что сначала обозначали словом "дача"

Любители отдыха в загородных домиках – дачах, даже не задумывались, почему именно так называют это сооружение.

Слово "дача" происходит от старославянского "дать" - то есть "тото, что дано". В древности так называли земельные наделы или имения, которые князья или цари дарили своим подданным за службу. Это могли быть:

участки земли,

хутора,

украшения,

даже предметы быта.

В ХІІ – ХѴІІ веке "дача" означала дар, пожалование, именно в таком значении оно фигурирует в летописях.

Наиболее известный и в то время крупнейший по масштабам "дачный", то есть дарственный, процесс был при Петре I. По подсчетам историков он раздарил подчиненным по 46 га (100Х1000 саженей) возле Петербурга.

Свое значение слово изменило со временем, в ХІХ веке, с развитием железных дорог и появлением среднего класса, "дача" приобрело новое значение – из права владения в загородный дом для летнего отдыха. В то время, среди жителей больших городов, отдых в сельской местности стал модной тенденцией.

В советское время, до 50-х годов, дачничество было привилегией партийной верхушки. А потом начали внедрять культуру дачных кооперативов. При Хрущеве дачникам выделяли по 6 соток земли, а размер дачи ограничивался 12 – 25 квадратными метрами.

Сегодня дачей называют и домик в селе, который остался в наследство от родителей, и дома в садовых или дачных товариществах.

На даче / Freepik

Как еще можно назвать "дачу"

Ресурс "Словообразование" предложил пользователям заменить слово "дача" на интересные соответствия. Вот что предложили читатели:

ітниця,

літнівка,

літничка,

замісток,

хутір,

обійстя,

ожитва.

Почему бы и нет, можно и такие слова ввести в оборот. Это типично для истории, когда слово постепенно изменило свое значение, так произошло и с обозначением заведения каварня на кофейня.

Случается, что популярность слово приобретает через молву, как сейчас, через социальные сети. Почему бы дачу не заменить на літницю? Говорите на украинском!