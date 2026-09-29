Дата уже определена: когда состоится радиодиктант в 2026 году

Всеукраинский радиодиктант в этом году состоится во вторник, 27 октября. Флешмоб пройдет в День украинской письменности и языка.

Об этом сообщила команда Украинского радио. Отметим, что традиция проведения радиодиктанта была заложена в 2000 году.

Когда состоится Радиодиктант 2026 года

Команда Украинского радио отмечает, что, несмотря на сложное для страны время, Радиодиктант остается неизменной площадкой объединения вокруг украинского слова.

Всеукраинский радиодиктант национального единства традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильне: телевидении, радио и в цифровом формате, и будет доступен на всех континентах планеты.

Кто в этом году напишет текст для диктанта и кто будет читать его в прямом эфире – станет известно позже в эфире Украинского радио.

Что известно о Радиодиктанте – 2025