Учебный год 2025 – 2026 год стартовал в школах Украины 1 сентября. Продлится официально до 30 июня следующего года.

Однако школы могут сами устанавливать окончательную дату завершения уроков для учеников. Об этом информирует 24 Канал.

Могут ли школы согласовывать даты каникул и завершения обучения?

Так, школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов, акцентировали ранее в Министерстве образования и науки.

30 июня – это предельная дата завершения учебного года, ведь структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения,

– сообщили в МОН.

При определении дат школа должна учитывать учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью в регионе, потребности и состояние учащихся и готовность педагогов.

Важно! Даты завершения обучения, проведения Последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах.

Так, школа может завершить учебный год в мае. Или же согласовать продолжение обучения в июне или организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии. Это предусмотрели для преодоления образовательных потерь.

Как начался новый учебный год в Украине?