Интеграция учителей ВПЛ способна сократить "колоссальный дефицит" кадров в школах, – Лисовой

Сейчас в Украине значительная нехватка педагогических работников в школах. Министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал, как можно сократить дефицит.

Он считает, что дефицит можно сократить путем привлечения учителей из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом глава МОН Оксен Лисовой заявил во время брифинга на Николаевщине, передает Укринформ.

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Лисовой высказался о дефиците учителей

Дефицит учителей в Украине является колоссальным, в частности, математики, английского языка, информатики и тому подобное. Помочь решить эту проблему можно путем интеграции педагогов из числа внутренне перемещенных лиц,

– сказал Лисовой.

Он рассказал, что сейчас разрабатывается со службой занятости специальный отдельный ресурс для учителей ВПО, потому что есть регионы, где готовы предоставлять им жилье, платить повышенную зарплату, чтобы, только, они приезжали работать.

Глава образовательного ведомства также привел пример Николаевщины, где уже привлекают ВПО с временно оккупированных территорий, чтобы компенсировать дефицит кадров.

"Хочу отметить, что Николаевщина активно интегрирует учителей, внутренне перемещенных из Донецкой, Херсонской областей. Это правильная политика, потому что педагоги должны работать в тех регионах, где они проживают, и не терять свои профессиональные навыки", – добавил чиновник.