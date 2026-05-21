День ангела Елены на украинском языке: теплые поздравления и открытки
Поздравления с Днем ангела Елены включают теплые пожелания в прозе и открытки, чтобы сделать этот день особенным.
- Святая Елена почитается за ее набожность и открытие Животворящего Креста, а ее память отмечается 21 мая, что совпадает с Днем ангела.
Какими словами поздравить Елену с Днем ангела?
Хотя для многих День ангела не имеет значения, а кто-то ждет этого дня как еще одного Дня рождения. Впрочем в обоих случаях получить поздравления приятно. Поэтому 21 мая поздравьте не только с Днем вышиванки, но и с Днем ангела всех знакомых Елен. А имя Елена означает – светоч, факел и имеет греческое происхождение.
Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает от всего злого, дарит силы, вдохновение и спокойствие в сердце. Желаю счастья, любви, исполнения желаний и много светлых моментов в жизни!
Интересно! Святая Елена – это равноапостольная царица, мать императора Константина Великого, которую почитают в христианской традиции за ее набожность и открытие Животворящего Креста Господня. Родилась она около 250 года в Малой Азии, была женой римского правителя Констанция Хлора и матерью Константина, который стал первым императором, поддержавшим христианство. Она способствовала строительству храмов в Вифлееме и на Оливковой горе, раздавала милостыню, освобождала пленных и поддерживала христианские общины. Ее память чтят 21 мая вместе с сыном Константином, и в народе этот день имеет названия – Еленын день, Елена-Леноносица или Елена-Ленок, потому что именно тогда традиционно сеяли лен и огурцы.
Елена, с именинами тебя! Желаю, чтобы ангел-хранитель работал без выходных, удача сама находила тебя, а настроение было таким же прекрасным, как твое имя!
С Днем ангела, Елена! Пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, искренних людей, тепла и любви. Улыбайся чаще и будь счастлива!
Елена, с именинами! Желаю, чтобы деньги липли к кошельку, удача – к тебе, а проблемы – обходили десятой дорогой. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и подбрасывает тебе только счастливые сюрпризы!
Нехай твій ангел за плечима
Від бід тебе оберігає,
А доля світла і щаслива
Щодня любов’ю зігріває.
З Днем ангела тебе вітаю,
Олено мила й дорога!
Від щирого серця бажаю
Щоб доля радісна була.
Хай сонце світить у віконце,
А серце квітне від добра,
І хай твій ангел охороняє
Від смутку, болю, зла.
Открытка ко Дню ангела Елены / Pinterest
День ангела – это хороший повод подарить человеку теплые слова, пожелать радости, здоровья и поблагодарить его ангела-хранителя за защиту и поддержку.