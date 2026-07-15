Поздравления с Днем святого Владимира на украинском языке: открытки и теплые слова

Поздравить Владимира с Днем ангела – прекрасная возможность сделать его день приятным и напомнить человеку, что он важен. Поздравление становится своеобразным благословением: "Пусть ангел хранит тебя".

Поздравления с Днем ангела Владимира в прозе и открытки к празднику от 24 Канала.

Как поздравить Владимира с праздником?

День ангела Владимира отмечается 15 июля (по новому стилю) и 28 июля (по старому), в память о святом равноапостольном князе Владимире Великом – крестителе Киевской Руси. Имя Владимир имеет праславянское происхождение и означает "большой властью" или "повелитель мира".

Князь Владимир Великий (около 958–1015) – правитель Киевской Руси, который в 988 году крестил Русь, сделав христианство государственной религией. В церковной традиции он прославлен как равноапостольный святой, поскольку его деятельность приравнивается к апостольской проповеди.

Сегодня мы поздравляем всех Владимиров с Днем ангела! Ваше имя несет в себе величие и мир, силу и свет. Пусть небесный покровитель – святой князь Владимир – дарует вам мудрость в решениях, стойкость в испытаниях и любовь в сердце. Будьте всегда хозяевами своего мира, защитниками семьи и источником добра для других.