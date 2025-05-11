Самое дорогое в мире слово: лучшие стихи ко Дню матери для самых родных
- 11 мая 2025 года в Украине отмечают День матери.
- В этот день дети выражают благодарность матерям за любовь и поддержку.
- 24 Канал предлагает трогательные стихи для поздравлений матерей в этот особый день.
11 мая в 2025 году в Украине отмечают один из самых теплых праздников - День матери. В этот день дети бесконечно благодарят своих родных за неоценимую любовь, заботу и поддержку.
Слова благодарности выражают как в прозе, так и в стихах. 24 Канал по случаю праздника предлагает трогательные стихи, которыми вы можете поздравить своих матерей.
Смотрите также Самые красивые поздравления с Днем матери для бабушки, крестной и свекрови: надо ли их поздравлять
Лучшие стихи ко Дню матери
З Днем матері тебе вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Здоров'я, сили й довголіття,
Щоб святкувала ти століття!
Матусю, люба, в знак пошани
Весь світ нехай слухняним стане!
Всі квіти на землі — для тебе.
Всміхайся, більш мені не треба.
***
Мамині руки так пахнуть любов'ю,
Очі та серце повні тривог,
З Днем матері – тобі тихо промовлю,
Хай береже і хранить тебе Бог!
Хай дарує здоров'я багато,
Щоб щоразу сильніше тебе обіймати!
***
Дорогу мою матусю
З святом я вітаю!
Щоб усе в житті збулося
Щиро я бажаю!
Будь здорова та щаслива,
Смутку зовсім ти не знай,
Будь завжди така ж вродлива,
Наче квітка, розквітай!
***
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
хай все удається тобі!
***
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров'я, радість і достаток
Стеляться на вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.
***
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров'я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
***
Ще в колисці немовля
Слово "мама" вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати,
Матінка,
Матуся,
Мама,
Мамочка,
Мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!