Укр Рус
Учеба Саморазвитие Не "лечащий врач": как правильно рассказать о работе медиков
27 июля, 15:03
3

Не "лечащий врач": как правильно рассказать о работе медиков

Мария Волошин
Основні тези
  • 27 июля в Украине отмечают День медицинского работника.
  • 24 Канал в языковой рубрике делится советами, как не допускать ошибок, рассказывая о празднике, а также в поздравлениях.
  • В частности, подсказываем, какие суржиковые слова не употреблять и на какие украинские их заменить.

27 июля в Украине отмечают День медика. Поэтому сегодня стоит выразить особую благодарность и уважение спасителям нашего здоровья и жизни.

В частности, низко поклониться медицинским работникам, которые выполняют свой долг на фронте. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет по случаю праздника, как правильно рассказывать о труде медицинских работников.

К теме Поздравления с Днем медицинского работника: какие теплые слова сказать врачам

Как рассказать о Дне медика без ошибок?

У сто десятой подборке подскажем, как не наделать ошибок, когда вылавливаете благодарность медику или просто рассказываете об этом дне.

Заметим, что с 2023 года профессиональный праздник работников системы здравоохранения отмечают 27 июля.

Поэтому помните, как правильно говорить об этом дне:

  • здоровля – здоров'я;

  • врач – лікар;

  • работнік – працівник;

  • больний – хворий;

  • больниця – лікарня;

  • регістратура – реєстратура;

  • лікуючий лікар – лікар, особистий лікар, лікар-куратор;


Как на украинском рассказать о Дне медика / Freepik

Отметим, что словосочетание "лікуючий лікар" – это калька с русского ("лечащий врач").

Помните! Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, заканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

  • роддом, родильний будинок – пологовий будинок;

  • прийом визову – приймання виклику;

  • справка – довідка;

  • принімати роди – приймати пологи;

  • прививка – щеплення;

  • невірний діагноз – неправильний діагноз;

  • лічить – лікує;

  • больничний – лікарняний;

  • лікар принімає по понеділкам – лікар приймає щопонедінка;

Обратите внимание! Из-за влияния русского языка на украинский вы можете услышать употребление в местном падеже множественного числа существительных окончания -ам, -ям. Вместо этого надо -ах, -ях. Окончание -ам можно употреблять только в дательном падеже множественного числа.

При этом заметим, что сочетание "щопонедінка" является стилистически лучше чем "по понеділках".

  • Відноситись до свого здоров'я серйозно – ставитись до свого здоров'я серйозно;

Поэтому берегите свое физическое и ментальное здоровье и не забывайте о чистоте речи!