Не "лечащий врач": как правильно рассказать о работе медиков

27 июля в Украине отмечают День медика. Поэтому сегодня стоит выразить особую благодарность и уважение спасителям нашего здоровья и жизни.

В частности, низко поклониться медицинским работникам, которые выполняют свой долг на фронте. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет по случаю праздника, как правильно рассказывать о труде медицинских работников.

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Как рассказать о Дне медика без ошибок?

У сто десятой подборке подскажем, как не наделать ошибок, когда вылавливаете благодарность медику или просто рассказываете об этом дне.

Заметим, что с 2023 года профессиональный праздник работников системы здравоохранения отмечают 27 июля.

Поэтому помните, как правильно говорить об этом дне:

здоровля – здоров'я;

врач – лікар;

работнік – працівник;

больний – хворий;

больниця – лікарня;

регістратура – реєстратура;

лікуючий лікар – лікар, особистий лікар, лікар-куратор;



Как на украинском рассказать о Дне медика / Freepik

Отметим, что словосочетание "лікуючий лікар" – это калька с русского ("лечащий врач").

Помните! Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, заканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

роддом, родильний будинок – пологовий будинок;

прийом визову – приймання виклику;

справка – довідка;

принімати роди – приймати пологи;

прививка – щеплення;

невірний діагноз – неправильний діагноз;

лічить – лікує;

больничний – лікарняний;

лікар принімає по понеділкам – лікар приймає щопонедінка;

Обратите внимание! Из-за влияния русского языка на украинский вы можете услышать употребление в местном падеже множественного числа существительных окончания -ам, -ям. Вместо этого надо -ах, -ях. Окончание -ам можно употреблять только в дательном падеже множественного числа.

При этом заметим, что сочетание "щопонедінка" является стилистически лучше чем "по понеділках".

Відноситись до свого здоров'я серйозно – ставитись до свого здоров'я серйозно;

Поэтому берегите свое физическое и ментальное здоровье и не забывайте о чистоте речи!