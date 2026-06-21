День отца – поздравления на украинском языке и открытки к празднику

День отца – это повод поблагодарить тех, кто каждый день дарит нам силу, поддержку и мудрость. Поздравления в этот день – знак уважения и благодарности за заботу, труд и любовь, которые часто остаются незамеченными.

Поздравления с Днём отца в стихах, прозе и открытки к празднику от 24 Канала.

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Как поздравить пап с Днём отца?

День отца в Украине – относительно молодой, но очень теплый семейный праздник. Он был официально установлен в 2019 году, а отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2026 году День отца приходится на 21 июня. Праздник призван почтить роль отца в воспитании детей, поблагодарить за поддержку, заботу, мудрость и любовь.

Открытка ко Дню отца / Pinterest

Уделите несколько часов своего времени, чтобы встретиться с отцом, позвонить ему или отправить открытку и поздравление в этот день. Теплые слова благодарности согреют сердце дорогого вам человека.

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Зі святом я тебе вітаю, татку!

Бажаю здійснення всіх мрій!

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

Открытка ко Дню отца / Pinterest

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Дорогой папа! Поздравляю тебя с Днем отца! Спасибо за твою силу, мудрость, терпение и поддержку. Ты всегда был для меня надежной опорой, человеком, к которому можно обратиться за советом и помощью. Желаю тебе крепкого здоровья, радости, душевного спокойствия и много счастливых моментов рядом с родными. Люблю тебя и очень ценю.

Открытка ко Дню отца / Pinterest

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С Днём отца, папа! Пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, тепла, исполнения мечтаний и искренних улыбок. Спасибо за всё, что ты для меня делаешь. Будь здоров и счастлив!



Открытка ко Дню отца / Pinterest

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Миру, злагоди, здоров'я

Я бажаю тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається

Першим будь, перемагай!

Щоб не трапилося, тату

Рук своїх не опускай!

Открытка ко Дню отца / Pinterest

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Папа, сегодня твой день! Спасибо за все жизненные уроки, за поддержку в сложные моменты и за радость, которую ты даришь нашей семье. Желаю тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья и много поводов для улыбок. Пусть в твоем сердце всегда царят мир и счастье.

Открытка ко Дню отца / Pinterest

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Папа, ты лучший "супергерой без плаща"! Твои советы иногда звучат как инструкция по жизни, но именно они спасают в самые важные моменты. С Днём отца – пусть у тебя всегда будет запас энергии и хорошего настроения.

Открытка ко Дню отца / Pinterest

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Быть отцом – великое призвание. Пусть оно приносит только гордость, счастье и множество поводов для улыбок! Спасибо за заботу, поддержку и доброе сердце. Пусть судьба будет щедра к тебе, а жизнь – полна радости и любви.

Открытка ко Дню отца / Pinterest

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Папа, пусть каждый день будет светлым и радостным, а рядом всегда будут люди, которые тебя любят и ценят. З Днем отца!

Открытка ко Дню отца / Pinterest

Поздравляем всех пап с замечательным праздником! Пусть ваши дети радуют успехами, в доме царят согласие и благополучие, а сердце всегда согревает любовь семьи. Спасибо за ваш труд, заботу и безграничную преданность своим детям!