Привітання до Дня батька у віршах, прозі та листівки до свята від 24 Каналу.

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Як привітати зі святом татусів у День батька?

День батька в Україні – відносно молоде, але дуже тепле сімейне свято. Його офіційно встановлено у 2019 році, а відзначають щороку в третю неділю червня. У 2026 році День батька припадає на 21 червня. Свято покликане вшанувати роль батька у вихованні дітей, подякувати за підтримку, турботу, мудрість і любов.

Листівка до Дня батька / Pinterest

Приділіть кілька годин свого часу на зустріч з батьком, дзвінок чи надішліть листівку та вітання до цього дня. Теплі слова вдячності зігріють серце рідної вам людини.

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Зі святом я тебе вітаю, татку!

Бажаю здійснення всіх мрій!

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!



Листівка до Дня батька / Pinterest

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Любий тату! Вітаю тебе з Днем батька! Дякую за твою силу, мудрість, терпіння і підтримку. Ти завжди був для мене надійною опорою, людиною, до якої можна звернутися за порадою і допомогою. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості, душевного спокою та багато щасливих моментів поруч із рідними. Люблю тебе і дуже ціную.

Листівка до Дня батька / Pinterest

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З Днем батька, тату! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, тепла, здійснення мрій і щирих усмішок. Дякую за все, що ти для мене робиш. Будь здоровий і щасливий!



Листівка до Дня батька / Pinterest

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Миру, злагоди, здоров'я

Я бажаю тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається

Першим будь, перемагай!

Щоб не трапилося, тату

Рук своїх не опускай!

Листівка до Дня батька / Pinterest

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Тату, сьогодні твій день! Дякую за всі життєві уроки, за підтримку в складні моменти та за радість, яку ти даруєш нашій родині. Бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров'я і багато приводів для усмішок. Нехай у твоєму серці завжди панують мир і щастя.

Листівка до Дня батька / Pinterest

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Тату, ти найкращий "супергерой без плаща"! Твої поради іноді звучать як інструкція до життя, але саме вони рятують у найважливіші моменти. З Днем батька – хай у тебе завжди буде запас енергії й гарного настрою.

Листівка до Дня батька / Pinterest

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Бути батьком – велике покликання. Нехай воно приносить лише гордість, щастя й безліч приводів для усмішок! Дякую за турботу, підтримку й добре серце. Нехай доля буде щедрою до тебе, а життя – сповненим радості та любові.

Листівка до Дня батька / Pinterest

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Тату, нехай кожен день буде світлим і радісним, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять і цінують. З Днем батька!

Листівка до Дня батька / Pinterest

Вітаємо всіх татусів із чудовим святом! Нехай ваші діти радують успіхами, у домі панують злагода й добробут, а серце завжди зігріває любов родини. Дякуємо за вашу працю, турботу та безмежну відданість своїм дітям!