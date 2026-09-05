Не "предприниматель": как правильно назвать владельца бизнеса в Украине

6 сентября этого года отмечается День предпринимателя. Этот праздник приходится на первое воскресенье сентября.

Его указом установил еще Леонид Кучма. 24 Канал при этом расскажет, как правильно называть тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Как правильно называть предпринимателя

В Украине человека, который занимается предпринимательской деятельностью, имеет свой бизнес, называют "підприємцем". И ни в коем случае – не "придпринимателем". Это суржиковое название.

Можно услышать и такое распространенное название, как "бизнесмен". Это слово заимствовано. Происходит из английского языка и образовано путем объединения двух слов: business (дело, работа) и man (человек, мужчина).

Еще можно найти такие определения, которые в некоторой степени позволяют разграничить эти понятия:

предприниматель – человек, занимающийся непосредственной, самостоятельной, систематической, на собственный риск деятельностью по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг с целью получения прибыли;

бизнесмен – человек, занимающийся коммерческой деятельностью, бизнесом; предприниматель.

Украинцы также предлагают названия, что "діловик", "справник" и т. д.

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Женщин при этом правильно называть "підприємицями".

В Словаре синонимов предлагаются такие варианты к слову "предприниматель (фирмы)", как "хозяин", "владелец", "капиталист", "руководитель".

К слову, этот праздник учредили, чтобы "отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества. Любое государство отмечает дни тех профессий, которые являются опасными и почетными".

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