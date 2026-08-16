В том числе и о летнем отдыхе. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" продолжает помогать вам избавляться от языкового мусора.
Как правильно рассказывать о лете на украинском
В сто двадцать седьмой подборке расскажем, где в вашей беседе о лете, отдыхе и в целом о летней поре могут встречаться суржиковые слова. При этом подскажем, как правильно называть месяцы, цветы, ягоды и т. д. на украинском языке.
Для начала стоит запомнить правильные названия месяцев на родном языке:
- іюнь – червень;
- іюль – липень;
- август – серпень;
Также суржик часто "проникает" в разговоры о летнем отдыхе:Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- отдих – відпочинок;
- жара – спека;
- отпуск – відпустка;
- солнце – сонце;
- расвєт – світанок;
- загаряти – засмагати;
- загар на коже – засмага на шкірі;
Обратите внимание! Хотя Словарь украинского языка и фиксирует слова "загар" и "загоряти", "загорати", современные языковеды все же советуют отдавать предпочтение таким словам, как "засмага" и "засмагати".
Немало суржиковых слов можно услышать во время разговора о летних ягодах:
- земляніка – суниця;
- арбуз – кавун;
- клубніка – полуниця;
- єжевіка – ожина;
- черніка – чорниця;
- голубіка – лохина;
И, конечно, не стоит забывать о цветах:
- георгіни – жоржини;
- роза – троянда;
- васильки – волошки, блават.
"Літом" или "влітку"
Лингвисты советуют употреблять "влітку / улітку", а не калькировать с русского языка, как, например, "літом".
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