В том числе и о летнем отдыхе. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" продолжает помогать вам избавляться от языкового мусора.

Как правильно рассказывать о лете на украинском

В сто двадцать седьмой подборке расскажем, где в вашей беседе о лете, отдыхе и в целом о летней поре могут встречаться суржиковые слова. При этом подскажем, как правильно называть месяцы, цветы, ягоды и т. д. на украинском языке.

Для начала стоит запомнить правильные названия месяцев на родном языке:

  • іюнь – червень;
  • іюль – липень;
  • август – серпень;

Также суржик часто "проникает" в разговоры о летнем отдыхе:

  • отдих – відпочинок;
  • жара – спека;
  • отпуск – відпустка;
  • солнце – сонце;
  • расвєт – світанок;
  • загаряти – засмагати;
  • загар на коже – засмага на шкірі;

Обратите внимание! Хотя Словарь украинского языка и фиксирует слова "загар" и "загоряти", "загорати", современные языковеды все же советуют отдавать предпочтение таким словам, как "засмага" и "засмагати".

Немало суржиковых слов можно услышать во время разговора о летних ягодах:

  • земляніка – суниця;
  • арбуз – кавун;
  • клубніка – полуниця;
  • єжевіка – ожина;
  • черніка – чорниця;
  • голубіка – лохина;

И, конечно, не стоит забывать о цветах:

  • георгіни – жоржини;
  • роза – троянда;
  • васильки – волошки, блават.

"Літом" или "влітку"

Лингвисты советуют употреблять "влітку / улітку", а не калькировать с русского языка, как, например, "літом".

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