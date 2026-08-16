В том числе и о летнем отдыхе. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" продолжает помогать вам избавляться от языкового мусора.

Как правильно рассказывать о лете на украинском

В сто двадцать седьмой подборке расскажем, где в вашей беседе о лете, отдыхе и в целом о летней поре могут встречаться суржиковые слова. При этом подскажем, как правильно называть месяцы, цветы, ягоды и т. д. на украинском языке.

Для начала стоит запомнить правильные названия месяцев на родном языке:

іюнь – червень;

іюль – липень;

август – серпень;

Также суржик часто "проникает" в разговоры о летнем отдыхе:

отдих – відпочинок;

жара – спека;

отпуск – відпустка;

солнце – сонце;

расвєт – світанок;

загаряти – засмагати;

загар на коже – засмага на шкірі;

Обратите внимание! Хотя Словарь украинского языка и фиксирует слова "загар" и "загоряти", "загорати", современные языковеды все же советуют отдавать предпочтение таким словам, как "засмага" и "засмагати".

Немало суржиковых слов можно услышать во время разговора о летних ягодах:

земляніка – суниця;

арбуз – кавун;

клубніка – полуниця;

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

голубіка – лохина;

И, конечно, не стоит забывать о цветах:

георгіни – жоржини;

роза – троянда;

васильки – волошки, блават.

"Літом" или "влітку"

Лингвисты советуют употреблять "влітку / улітку", а не калькировать с русского языка, как, например, "літом".

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