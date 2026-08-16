Зокрема і про літній відпочинок. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам позбуватися мовного сміття.

Як правильно розповісти про літо українською

У сто двадцять сьомій добірці розповімо, де у вашій розмові про літо, відпочинок та загалом літню пору можуть траплятися суржикові слова. При цьому підкажемо, як правильно називати місяці, квіти, ягоди тощо українською мовою.

Для початку варто запам'ятати правильні назви місяців рідною мовою:

іюнь – червень;

іюль – липень;

август – серпень;

Також часто суржик "закрадається" у темі літнього відпочинку:

отдих – відпочинок;

жара – спека;

отпуск – відпустка;

солнце – сонце;

расвєт – світанок;

загаряти – засмагати;

загар на коже – засмага на шкірі;

Зверніть увагу! Хоча Словник української мови і фіксує слова "загар" і "загоряти", "загорати", сучасні мовознавці все ж радять віддавати перевагу таким словам як "засмага" та "засмагати".

Чимало суржикових слів можна почути під час розмови про літні ягоди:

земляніка – суниця;

арбуз – кавун;

клубніка – полуниця;

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

голубіка – лохина;

І, звичайно, не варто забувати про квіти:

георгіни – жоржини;

роза – троянда;

васильки – волошки, блават.

Літом чи влітку

Мовознавці радять вживати "влітку / улітку", а не калькувати з російської мови на кшталт "літом".

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