Його указом встановив ще Леонід Кучма. 24 Канал при цьому розкаже, як правильно називати тих, хто займається підприємницькою діяльністю.
Як правильно називати підприємця
В Україні людину, яка підприємницькою діяльністю, має свій бізнес, називають підприємцем. І в жодному разі – не "прідпрініматєлєм". Це суржикове найменування.
Можна почути й таку поширену назву як "бізнесмен". Це слово запозичене. Походить з англійської мови й утворене шляхом поєднання двох слів: business (діло, справа, робота) та man (людина, чоловік).
Ще можна знайти такі визначення, які дещо можуть розмежовувати ці поняття:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
підприє́мець – людина, яка займається безпосередньою, самостійною, систематичною, на власний ризик діяльністю з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку;
бізнесме́н – людина, яка займається комерційною діяльністю, бізнесом; підприємець.
Українці ще пропонують такі назви як діловик, справник тощо.
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Жінок при цьому правильно називати підприємицями.
У Словнику синонімів пропонують такі ще варіанти до слова підприємець (фірми) як хазяїн, власник, капіталіст, керівник.
До слова, це свято встановили, щоб "відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. Будь-яка держава відзначає дні тих професій, які є небезпечними і почесними".
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