Його указом встановив ще Леонід Кучма. 24 Канал при цьому розкаже, як правильно називати тих, хто займається підприємницькою діяльністю.

Як правильно називати підприємця

В Україні людину, яка підприємницькою діяльністю, має свій бізнес, називають підприємцем. І в жодному разі – не "прідпрініматєлєм". Це суржикове найменування.

Можна почути й таку поширену назву як "бізнесмен". Це слово запозичене. Походить з англійської мови й утворене шляхом поєднання двох слів: business (діло, справа, робота) та man (людина, чоловік).

Ще можна знайти такі визначення, які дещо можуть розмежовувати ці поняття:

підприє́мець – людина, яка займається безпосередньою, самостійною, систематичною, на власний ризик діяльністю з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку;

бізнесме́н – людина, яка займається комерційною діяльністю, бізнесом; підприємець.

Українці ще пропонують такі назви як діловик, справник тощо.

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Жінок при цьому правильно називати підприємицями.

У Словнику синонімів пропонують такі ще варіанти до слова підприємець (фірми) як хазяїн, власник, капіталіст, керівник.

До слова, це свято встановили, щоб "відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. Будь-яка держава відзначає дні тих професій, які є небезпечними і почесними".

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