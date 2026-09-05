Его указом установил еще Леонид Кучма. 24 Канал при этом расскажет, как правильно называть тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Как правильно называть предпринимателя

В Украине человека, который занимается предпринимательской деятельностью, имеет свой бизнес, называют "підприємцем". И ни в коем случае – не "придпринимателем". Это суржиковое название.

Можно услышать и такое распространенное название, как "бизнесмен". Это слово заимствовано. Происходит из английского языка и образовано путем объединения двух слов: business (дело, работа) и man (человек, мужчина).

Еще можно найти такие определения, которые в некоторой степени позволяют разграничить эти понятия:

предприниматель – человек, занимающийся непосредственной, самостоятельной, систематической, на собственный риск деятельностью по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг с целью получения прибыли;

бизнесмен – человек, занимающийся коммерческой деятельностью, бизнесом; предприниматель.

Украинцы также предлагают названия, что "діловик", "справник" и т. д.

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Женщин при этом правильно называть "підприємицями".

В Словаре синонимов предлагаются такие варианты к слову "предприниматель (фирмы)", как "хозяин", "владелец", "капиталист", "руководитель".

К слову, этот праздник учредили, чтобы "отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества. Любое государство отмечает дни тех профессий, которые являются опасными и почетными".

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