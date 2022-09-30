"Воспитали преданных Украине патриотов": Зеленский наградил педагогов по случаю профессионального праздника

2 октября в Украине отмечают День работников образования. Многие из них сейчас, во время войны против России, помогают армии или сами воюют в ее рядах.

В день профессионального праздника и накануне педагоги получают немало поздравлений. Слова благодарности всем учителям, воспитателям и преподавателям за их труд высказал и президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины обратился к педагогам по случаю профессионального праздника

Президент Зеленский подчеркнул, что педагоги воспитали молодых, сильных, преданных Украине патриотов, которые сегодня отважно защищают свободу нашего государства.

В это время мы четко осознаем: знание – это сила. Сила – это победа. Победа – это наше будущее. Наше будущее – это Украина. Безграничная благодарность вам за вашу важную работу! С Днем работников образования! Слава Украине!

– подчеркнул глава государства.

Также по случаю профессионального праздника президент отметил государственными наградами лучших педагогов Украины.

За значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и профессионализм педагоги получили ордена, медали и почетные звания. Кто и какую награду получил, обнародовали на сайте главы государства.

Когда празднуют День работников образования в Украине

В Украине День работников образования согласно Указу президента от 11 сентября 1994 года отмечают в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя выпадает на 2 октября. Однако в учебных заведениях этот праздник традиционно отмечают в четверг или пятницу накануне. При этом этот праздник не нуждается в специальном государственном выходном.

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День учителя – история и празднование

Этот праздник начали отмечать еще в XIX веке. Однако массово – только во второй половине ХХ века. В республиках СССР День работников образования праздновали с 1965 года. Сейчас Украина, Казахстан, страны Балтии и Беларусь отмечают его в первое воскресенье октября. Кстати, 27 сентября празднуют другой праздник, отделившийся от Дня работников образования – Всеукраинский день дошкольного образования или День воспитателя. В этот день поздравляют педагогов, посвятивших себя воспитанию малышей в садах.