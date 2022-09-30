У день професійного свята та напередодні освітяни отримують чимало привітань. Слова подяки усім учителям, вихователям та викладачам за їхню працю висловив і президент України Володимир Зеленський.

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Президент України звернувся до освітян з нагоди професійного свята

Президент Зеленський наголосив: освітяни виховали молодих, сильних, відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави.

У ці часи ми чітко усвідомлюємо: знання – це сила. Сила – це перемога. Перемога – це наше майбутнє. Наше майбутнє – це Україна. Безмежна подяка вам за вашу важливу роботу! Із Днем працівників освіти! Слава Україні!

– наголосив глава держави.

Також з нагоди професійного свята президент відзначив державними нагородами найкращих освітян України.

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм педагоги отримали ордени, медалі та присвоєні почесні звання. Хто і яку нагороду отримав, оприлюднили на сайті глави держави.

Коли святкують День працівників освіти в Україні

В Україні День працівників освіти згідно з Указом президента від 11 вересня 1994 року відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Однак у закладах освіти це свято традиційно відзначають у четвер або п'ятницю напередодні. При цьому це свято не потребує спеціального державного вихідного.

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