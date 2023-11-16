Когда отметим День студента в 2023 году в Украине

День студента отмечают ежегодно 17 ноября. Этот праздник международный, поэтому его празднуют во многих странах мира.

С этим праздником также связано немало традиций. Какие именно и как отмечают День студента в разных странах мира, рассказывает Образование 24.

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История праздника Дня студента

История этой даты уходит во времена Второй мировой войны. 28 октября 1939 года студенты и преподаватели вышли на митинг в честь 21-й годовщины создания Чехословакии. Однако немецкие оккупанты подавили демонстрацию и даже убили одного студента. Поэтому вспыхнули многодневные массовые акции протеста.

17 ноября более 1000 студентов немцы арестовали и отправили в концлагерь. Все чехословацкие вузы закрыли.

В 1941 году в Лондоне на международной встрече было решено именно 17 ноября сделать датой Международного дня студента.

В мире этот день начали отмечать с 1946 года, когда отгремела Вторая мировая война.

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Как отмечают День студента в Украине и мире

В нашем государстве День студента начали отмечать в 1999 году. Теперь 17 ноября в Украине – не поминальный день, а праздник всех студентов вузов, который они любят отмечать громко. Так, в этот день обычно студенты имели короткий учебный день и отправлялись на различные массовые мероприятия. Так было, конечно, до войны.

Что интересно, многие вузы имеют свои уникальные традиции.

Так, в Киево-Могилянской академии 17 ноября моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Студенты верят, что так сдадут экзамены успешно.

Студенты Львовского национального университета имени Ивана Франко в этот день одевают памятник Каменяра в специальную мантию.

В мире существует немало традиций 17 ноября. В Германии, например, это День университетов. В США проходит немало соревнований, конкурсов и т.д. В Великобритании чествуют погибших студентов Чехословакии.