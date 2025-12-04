Получите лучшие подарки: какие стихи ко Дню Святого Николая выучить

6 декабря украинцы будут праздновать День Святого Николая. Это любимый праздник не только детей, но и немалого количества взрослых.

В этот день они дарят и получают подарки. 24 Канал при этом расскажет со ссылкой на Maximum.fm, какие стихи должны рассказать дети Святому, чтобы получить подарок.

Смотрите также Не говорите "подарок": как правильно на украинском

Какие стихи к Николаю выучить?

Стихи могут учить и маленькие, и взрослые.

Стихи для малышей 2 – 3 лет

***

Святой Миколайко идет уже к нам,

для вежливых детей подарки припас!

И я был (была) очень вежливый (вежливая) и добрый (добрая),

слушал родителей и держался (держалась) храбро!

***

Через поле, через рощу

Идет к деткам Николай.

В беленькой сумочке

Он для всех несет гостинцы.

***

Для дошкольников

***

Через снег и метели

Николай идет святой,

он для каждого ребенка

принесет подарок мир!

***

Ходит Николай

От дома к дому,

Он хочет одарить

Всех одарить.

Славные ангелочки

Ему помогают.

Двери и окошки

Исправно открывают.

***

Я с нетерпением жду –

Сегодня праздник Николая.

Когда на улице темнеет,

Он приходит тайком.

Никто его еще не видел,

Но в детские кроватки

Он кладет под подушки

Подарки и книжки.

***

Для детей 6 и 7 лет (1 – 2 класс)

***

Святой Николай, ничего не прошу,

кроме победы и мирного неба!

Для Украины солнечной судьбы и хорошей,

а больше и ничего не надо!

***

Шел Николай по лужайке, бережком,

Святой Николай лужком, бережком,

От дома к дому со своим мешком,

Шел Николай с красным мешком.

Открывайте двери - идет Николай,

Он благословит весь родной наш край.

Пропадет руина, а ненька – Украина

Будет процветать из края в край.

Уже в вашем доме святой Николай,

Поклоном, хозяин, его встречай.

В беде он утешит и каждому посоветует,

По вкусу подарки себе выбирай.

***

Для 8, 9, 10 лет (3, 4, 5 класс)

***

Мой святой Николай,

Приходи скорее, умоляю.

Я к тебе помолюсь

И тихонько прижмусь.

Счастья дай моей семье

И любимой Украине!

***

Святой отец, Николай!

Мой дом не проходи мимо!

Подари мне потеху

И сумку, полную смеха,

И здоровья для семьи,

Красную судьбу для Вкраины!

***

Для учеников старших классов

***

Можно верить, можно и нет, но Николай придет ко всем!

Он принесет взрослым и малым подарки особые,

И не остановит святого ни метель, ни война, ни снег,

Потому что он работает над осуществлением желаний важных!

***

На стене висят снежинки,

Сияет огоньком елка,

Сияет шарик цветной

И пончик сахарный.

А на улице сыплет снег,

Заметает сто дорог,

Но ту не заметет,

Где Святой Николай идет!

Для послушных детишек -

Принесет он чудес мешок.

Он обойдёт все дома,

Так жди его и ты!

***

Стихи ко дню Святого Николая для взрослых 2025

***

Святой Николай, защити наших воинов всех!

Принеси украинцам самый желанный подарок,

Чтобы нас снова радовали гирлянды и снег,

Чтобы была победа в каждом пакете!

***

Лапатый снег нагнул вниз ветви,

Дороги ледяные, скользкие мосты.

Без света и тепла. А наши дети

К Николаю шлют и шлют письма.

И от детей послания необычные –

Велосипеды, игрушки? Да нет же!

К Николаю пишутся просьбы

О помощи и конце войне..

Для ВСУ просят суперсилы,

Невидимости в тяжелых боях.

Просят, чтобы вернулись живыми,

И о легком к победе пути..

И об удаче, чтобы на каждом шагу,

И еду, и защиту от вражеских мин..

Это все, что просят дети в этом году..

И без подсказок. Пишут все сами.

Пусть этот голос к небесам полыхнет,

Услышат и Господь, и Николай,

Просьба украинского ребенка

И победа пусть придет в наш край!

Автор: Елена Богуцкая

***

В День Святого Николая

Тебе радости желаю!

Улыбок и позитива,

Всегда иметь перспективы!

***

Открывайте двери – пришел Николай,

Он благословит весь родной наш край.

Пропадет руина, а матушка – Украина

Будет процветать из края в край.

***

Читайте больше на эту тему: