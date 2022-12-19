Небольшие и легко учащиеся: лучшие стихи к Николаю для детей

19 декабря по юлианскому календарю отмечают День Святого Николая. Больше этого праздника ждут дети.

Чтобы получить хороший подарок от Святого Николая, малыши обязательно должны быть вежливыми. К тому же знать и рассказать интересное стихотворение.

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Лучшие стихи к Николаю для детей

Предлагаем вам подборку стишков к Святому Николаю для детей всех возрастов. Они кратки и легко запоминаются.

Стишки для самых маленьких

***

Святой отец, Николай!

Мой дом не минуй!

Подари мне потеху

И сумку, полную смеха,

И здоровье для семьи,

Красную судьбу для Украины!

***

Через поле, через рощу

Идет к деткам Николай.

В белой котомке

Он для всех несет гостинцы.

***

Мой Святенький Николай,

Приходы скорее, умоляю.

Я к тебе помолюсь

И тихонько прильну.

Счастье дай моей семье

И любимой Украине!

***

Краснеют снегури

На снегу под липой.

Идет в кожухе Николай,

Снежок поскрипывает.

Остановился во дворе,

Решил котомку,

Нашей бабе снеговой

Связал платок.

***

От Святого Николая

Я подарочка жду,

Не сомкну всю ночь глаза,

Ибо какой он знать хочу.

***

Только раз в году

Ночка эта бывает,

Когда Миколайко

Дары посылает.

***

Знаю тебя, хорошо знаю,

Щедрый Святой Николай.

Ждет тебя зимняя пора,

Ждет с нетерпением все детишки.

. . . . .

Стишки для детей 4 – 5 лет

***

Ходит Миколайко

От дома к дому,

Гостинцами хочет

Всех одарить.

Славные Ангелочки

Ему помогают.

Двери и окошки

Исправно открывают.

***

Ночка таинственная,

Ночь сказочная

Приходит каждый год

И каждый раз загадочная.

Только раз в году

Ночка эта бывает,

Когда Миколайко

Дары посылает.

***

Я Святого Николая,

Очень хорошо знаю.

Он на праздник в сапожок

Для послушных детишек

Имеет в своей сумке

Самые приятные гостинцы!

***

Святой отец, Николай!

Мой дом не минуй!

Подари мне потеху

И сумку, полную смеха,

И здоровье для семьи,

Красную судьбу для Украины!

***

Святой Николай,

Приди к нам из рая,

Принеси нам дары

Каждому в пару.

Конфеты вкусненькие,

Булочки пухленькие,

Книжечек много

Читать в праздник.

***

Милый Отец Николай!

Я, конечно, хорошо знаю,

Что этот список – слишком длинный,

Но ведь Ты – неизмеримо добрый….

Принеси мне гостинцев,

Сколько уместится в сумке:

Ни мало, ни много –

Да, как скажут мама и папа.

***

На стене висят снежинки,

Сияющая огоньком елка,

Сияющий шарик цветной

И сахарная памушечка.

А на улице сыплет снег,

Заметает сто дорог,

Но ту не заметите,

Где Святой Николай идет!

Для послушных детей –

Принесет он чудесный мешок.

Обойдет все дома,

Так что жди и ты!

***

Милый Отец Николай,

Ты все обо мне знаешь.

С высоты небес спуститься,

Сердца ласково коснись,

Освяти его Любовью,

Подари души здоровье.

Буду вежлива и послушна,

Все буду делать старательно.

Хочу, Отче, как и Ты,

Мир и Радость всем нести.

***

Он ходит от дома к дому,

Спрашивает мамы и папу:

Есть ли у вас вежливый ребенок,

Девочка маленькая или паренек?

Для каждого имеет в сумке

Лучшие в мире гостинцы.

А кто без конца бузит,

Тем черт только резки дарит.

***

На стене висят снежинки,

Сияющая огоньком елка,

Сияющий шарик цветной

И сахарная памушечка.

А на улице сыплет снег,

Заметает сто дорог,

Но ту не заметите,

Где Святой Николай идет!

Для послушных детей –

Принесет он чудесный мешок.

Обойдет все дома,

Так что жди и ты!

***

С нетерпением жду –

Ныне праздник Николая.

Как на улице станет темно,

Он приходит тайно.

Еще никто его не видел,

И у кроватки детские

Он кладет под подушки

Подарки и книги.

***

Он ходит от дома к дому,

Спрашивает мамы и папу:

Есть ли у вас вежливый ребенок,

Девочка маленькая или паренек?

Для каждого имеет в сумке

Лучшие в мире гостинцы.

А кто без конца бузит,

Тем черт только резки дарит.

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Стихи для старших детей

Ходит он всегда ночью

Имеет от двери ключи,

Знает, кто живет и где,

Как себя каждый день ведет.

Вежливым деткам, хоть понемногу,

В сапожки и чулки

Он кладет потешки,

А невежливым – мышки!

Кто это? Быстро угадай!

Это наш любимый… (Николай)

***

Праздник Николая уже пришел к нам,

Сбылись все мечты, Николай у нас,

Сбылись желания всей детворы,

Он принес малышам подарки свои.

Милый Николай, прошение прими,

Будем послушны, будем честны мы.

Будем помнить заповеди все,

Хотим мы жить в счастье и добре.

***

Все затихло на улице,

Светятся звезды вверху,

Все ждут-выглядят

Чудотворца Николая.

Но что-то он замешкался.

Может, в небе заблудился?

У него хлопот много,

Потому что заходит в каждый дом.

Все, что у него в сумке есть,

Вежливым детям раздает.

***

На окошко хукаю,

Оконное стекло протираю:

Или ко мне придешь ты,

Добрый Николай?

На Земле большой

Детишек много –

Найдешь ли ты тропинку

В мой дом?

Я не самый послушный

И не всегда вежлив –

Может, надеюсь

На приход зря…

Однако буду ждать,

Хоть и сон соревнуется.

Верю, что найдешь меня,

Добрый Николай.

***

Ты сегодня быстрее спать ложись,

Ибо приедет в гости Николай.

Видишь, первая звездочка горит

Это уже Николай к нам спешит.

У него кони белые, как снег,

Борода седенькая до ног,

В серебристые саночки сида,

И по ветру вьется борода.

Николай о детках знает все,

Подарки каждому несет,

Имеет для детских подушек

Подарков полно – аж мешок!

Вера Паронова

***

На стене висят снежинки,

Сияющая огоньком елка,

Сияющий шарик цветной

И сахарная памушечка.

А на улице сыплет снег,

Заметает сто дорог,

Но ту не заметите,

Где Святой Николай идет!

Для послушных детей –

Принесет он чудесный мешок.

Обойдет все дома,

Так что жди и ты!