Чтобы получить хороший подарок от Святого Николая, малыши обязательно должны быть вежливыми. К тому же знать и рассказать интересное стихотворение.
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Лучшие стихи к Николаю для детей
Предлагаем вам подборку стишков к Святому Николаю для детей всех возрастов. Они кратки и легко запоминаются.
Стишки для самых маленьких
***
Святой отец, Николай!
Мой дом не минуй!
Подари мне потеху
И сумку, полную смеха,
И здоровье для семьи,
Красную судьбу для Украины!
***
Через поле, через рощу
Идет к деткам Николай.
В белой котомке
Он для всех несет гостинцы.
***
Мой Святенький Николай,
Приходы скорее, умоляю.
Я к тебе помолюсь
И тихонько прильну.
Счастье дай моей семье
И любимой Украине!
***
Краснеют снегури
На снегу под липой.
Идет в кожухе Николай,
Снежок поскрипывает.
Остановился во дворе,
Решил котомку,
Нашей бабе снеговой
Связал платок.
***
От Святого Николая
Я подарочка жду,
Не сомкну всю ночь глаза,
Ибо какой он знать хочу.
***
Только раз в году
Ночка эта бывает,
Когда Миколайко
Дары посылает.
***
Знаю тебя, хорошо знаю,
Щедрый Святой Николай.
Ждет тебя зимняя пора,
Ждет с нетерпением все детишки.
. . . . .
Стишки для детей 4 – 5 лет
***
Ходит Миколайко
От дома к дому,
Гостинцами хочет
Всех одарить.
Славные Ангелочки
Ему помогают.
Двери и окошки
Исправно открывают.
***
Ночка таинственная,
Ночь сказочная
Приходит каждый год
И каждый раз загадочная.
Только раз в году
Ночка эта бывает,
Когда Миколайко
Дары посылает.
***
Я Святого Николая,
Очень хорошо знаю.
Он на праздник в сапожок
Для послушных детишек
Имеет в своей сумке
Самые приятные гостинцы!
***
Святой отец, Николай!
Мой дом не минуй!
Подари мне потеху
И сумку, полную смеха,
И здоровье для семьи,
Красную судьбу для Украины!
***
Святой Николай,
Приди к нам из рая,
Принеси нам дары
Каждому в пару.
Конфеты вкусненькие,
Булочки пухленькие,
Книжечек много
Читать в праздник.
***
Милый Отец Николай!
Я, конечно, хорошо знаю,
Что этот список – слишком длинный,
Но ведь Ты – неизмеримо добрый….
Принеси мне гостинцев,
Сколько уместится в сумке:
Ни мало, ни много –
Да, как скажут мама и папа.
***
На стене висят снежинки,
Сияющая огоньком елка,
Сияющий шарик цветной
И сахарная памушечка.
А на улице сыплет снег,
Заметает сто дорог,
Но ту не заметите,
Где Святой Николай идет!
Для послушных детей –
Принесет он чудесный мешок.
Обойдет все дома,
Так что жди и ты!
***
Милый Отец Николай,
Ты все обо мне знаешь.
С высоты небес спуститься,
Сердца ласково коснись,
Освяти его Любовью,
Подари души здоровье.
Буду вежлива и послушна,
Все буду делать старательно.
Хочу, Отче, как и Ты,
Мир и Радость всем нести.
***
Он ходит от дома к дому,
Спрашивает мамы и папу:
Есть ли у вас вежливый ребенок,
Девочка маленькая или паренек?
Для каждого имеет в сумке
Лучшие в мире гостинцы.
А кто без конца бузит,
Тем черт только резки дарит.
***
На стене висят снежинки,
Сияющая огоньком елка,
Сияющий шарик цветной
И сахарная памушечка.
А на улице сыплет снег,
Заметает сто дорог,
Но ту не заметите,
Где Святой Николай идет!
Для послушных детей –
Принесет он чудесный мешок.
Обойдет все дома,
Так что жди и ты!
***
С нетерпением жду –
Ныне праздник Николая.
Как на улице станет темно,
Он приходит тайно.
Еще никто его не видел,
И у кроватки детские
Он кладет под подушки
Подарки и книги.
***
Он ходит от дома к дому,
Спрашивает мамы и папу:
Есть ли у вас вежливый ребенок,
Девочка маленькая или паренек?
Для каждого имеет в сумке
Лучшие в мире гостинцы.
А кто без конца бузит,
Тем черт только резки дарит.
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Стихи для старших детей
Ходит он всегда ночью
Имеет от двери ключи,
Знает, кто живет и где,
Как себя каждый день ведет.
Вежливым деткам, хоть понемногу,
В сапожки и чулки
Он кладет потешки,
А невежливым – мышки!
Кто это? Быстро угадай!
Это наш любимый… (Николай)
***
Праздник Николая уже пришел к нам,
Сбылись все мечты, Николай у нас,
Сбылись желания всей детворы,
Он принес малышам подарки свои.
Милый Николай, прошение прими,
Будем послушны, будем честны мы.
Будем помнить заповеди все,
Хотим мы жить в счастье и добре.
***
Все затихло на улице,
Светятся звезды вверху,
Все ждут-выглядят
Чудотворца Николая.
Но что-то он замешкался.
Может, в небе заблудился?
У него хлопот много,
Потому что заходит в каждый дом.
Все, что у него в сумке есть,
Вежливым детям раздает.
***
На окошко хукаю,
Оконное стекло протираю:
Или ко мне придешь ты,
Добрый Николай?
На Земле большой
Детишек много –
Найдешь ли ты тропинку
В мой дом?
Я не самый послушный
И не всегда вежлив –
Может, надеюсь
На приход зря…
Однако буду ждать,
Хоть и сон соревнуется.
Верю, что найдешь меня,
Добрый Николай.
***
Ты сегодня быстрее спать ложись,
Ибо приедет в гости Николай.
Видишь, первая звездочка горит
Это уже Николай к нам спешит.
У него кони белые, как снег,
Борода седенькая до ног,
В серебристые саночки сида,
И по ветру вьется борода.
Николай о детках знает все,
Подарки каждому несет,
Имеет для детских подушек
Подарков полно – аж мешок!
Вера Паронова
***
На стене висят снежинки,
Сияющая огоньком елка,
Сияющий шарик цветной
И сахарная памушечка.
А на улице сыплет снег,
Заметает сто дорог,
Но ту не заметите,
Где Святой Николай идет!
Для послушных детей –
Принесет он чудесный мешок.
Обойдет все дома,
Так что жди и ты!