Аби отримати гарний подарунок від Святого Миколая, малеча обов'язково має бути чемною. До того ж знати та розповісти цікавий вірш.

Читайте Як цікаво пояснити дітям різного віку, чи існує Святий Миколай

Найкращі вірші до Миколая для дітей

Пропонуємо вам добірку віршиків до Святого Миколая для дітей різного віку. Вони короткі і легко запам'ятовуються.

Віршики для найменших

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Червоніють снігурі

На снігу під липою.

Йде в кожусі Миколай,

Аж сніжок порипує.

Зупинився у дворі,

Розв'язав торбинку,

Нашій бабі сніговій

Пов'язав хустинку.

***

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він знати хочу.

***

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Знаю тебе, добре знаю,

Щедрий Святий Миколаю.

Чекає тебе зимова пора,

Жде з нетерпінням уся дітвора.

. . . . .

Віршики для діток 4 – 5 років

***

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

Нічка таємнича,

Ніченька казкова

Приходить щороку

Й щораз загадкова.

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Я Святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Святий Миколаю,

Прийди до нас з раю,

Принеси нам дари

Кожному до пари.

Цукерки смачненькі,

Булочки пухкенькі,

Книжечок багато

Читати у свято.

***

Любий Отче Миколаю!

Я, звичайно, добре знаю,

Що цей список – аж задовгий,

Але ж Ти – незмірно добрий….

Принеси мені гостинців,

Скільки вміститься в торбинці:

Ані мало, ні багато –

Так, як скажуть мама й тато.

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов'ю,

Подаруй душі здоров'я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує.

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

З нетерпінням я чекаю –

Нині свято Миколая.

Як надворі стане темно,

Він приходить потаємно.

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки і книжки.

***

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує.

До теми Буде у захваті: що корисного і цікавого подарувати дитині-школяру на День Святого Миколая

Віршики для старших дітей

Ходить він завжди вночі

Має від дверей ключі,

Знає, хто живе і де,

Як себе щодня веде.

Чемним діткам, хоч потроху,

В чобітки та у панчохи

Він кладе потішки,

А нечемним – мишки!

Хто це? Швидко відгадай!

Це наш любий… (Миколай)

***

Свято Миколая вже прийшло до нас,

Здійснились всі мрії, Миколай у нас,

Здійснились бажання всеї дітвори,

Він приніс малятам дарунки свої.

Любий Миколаю, прошення прийми,

Будемо слухняні, будемо чесні ми.

Будем пам'ятати заповіді всі,

Хочемо ми жити в щасті і добрі.

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

На віконце хукаю,

Шибку протираю:

Чи до мене прийдеш ти,

Добрий Миколаю?

На Землі великій

Діточок багато –

Чи знайдеш ти стежечку

До моєї хати?

Я не найслухняніший

І не завжди чемний –

Може, сподіваюся

На прихід даремно…

А проте чекатиму,

Хоч і сон змагає.

Вірю, що знайдеш мене,

Добрий Миколаю.

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить —

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно – аж мішок!

Віра Паронова

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!