Были с детьми, когда на города падали бомбы: как педагогов поздравляют с Днем учителя

В этом году украинские учителя не могут полностью насладиться своим профессиональным праздником. Кто-то из них защищает Украину на фронте, кто-то – преподает под вражескими снарядами.

Но это не мешает поздравить каждого педагога в День учителя. Свои слова благодарности выразили украинские чиновники. Редакция канала 24 присоединяется к ним и высоко ценит их работу. Особенно сейчас, в эти непростые для нашего государства времена.

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Каждый заслуживает самых высоких наград

В своем поздравлении первая леди Елена Зеленская вспомнила историю воспитательницы из Чернигова Натальи Песоцкой. Она почти месяц провела в подвалах интерната вместе с 30 маленькими воспитанниками. Женщина их успокаивала, кормила и воспитывала. После этого отвезла в безопасные места, подальше от вражеских снарядов.



Елена Зеленская поблагодарила всех украинских педагогов / Фото с телеграма Зеленской

"С тех пор как я узнала историю черниговской воспитательницы Натальи Песоцкой, часто рассказываю ее, чтобы весь мир знал, какие они, наши педагоги, для которых их работа – больше, чем работа, а главное профессиональное качество – быть человеком", – подчеркнула Зеленская.

Она лично вручала Наталье Песоцкой национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. А в День учителя отметила, что каждый украинский педагог заслуживает самой высокой награды. Первая леди отметила, что все они стали героями с первого дня войны. Зеленская подчеркнула, что каждый учитель уже не просто преподает. Он поддерживает дух и вдохновляет своих учеников и их семьи.

Я часто говорю, что восстановление страны начинается с людей. С каждого из нас, с нашего физического и нравственного состояния. И возможность учиться и обучать как раз часть этого восстановления. Если вопреки всему наши дети учатся, то мы уже победили. И эту победу одержали вы, дорогие учителя,

– добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что и наша страна, и наш народ сейчас сдают экзамен. Он проверяет нашу выдержку, крепость, мужество и зрелость. Такой себе тест на выживание. И весь мир видит, как мы на протяжении 8 лет и 221 дня полномасштабной войны справляемся.

Зеленский показал, как работают учителя в условиях войны / Фото с телеграма Зеленского

Видит кто такие украинцы. Видит результат и вашей работы – воспитателей, учителей, преподавателей. Всех, кто своим добросовестным трудом воспитал молодых, сильных, преданных Украине патриотов, сегодня отважно защищающих свободу нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко также поблагодарил педагогов за их титанический труд, за большие сердца и любовь к украинским детям. Он подчеркнул, что кто-то из учителей отправился воевать, кто-то оставался, чтобы продолжать обучать детей.



Кличко поздравил педагогов в столице и по всей Украине / Фото с телеграма Кличко

Кличко также отметил, что сейчас в учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования столицы работают 70,5 тысяч специалистов. Среди них более 40,5 тысяч – педагоги.

195 педагогов борются за Украину на фронте;

143 педагога – вынужденные переселенцы начали свою работу в учебных заведениях Киева.

С праздником вас, дорогие педагоги! Сил вам, благодарных учеников и воспитанников, благополучия и самого главного сегодня – Победы!,

– написал он.

Педагоги лелеют будущее Украины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также поздравил педагогов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что профессия учителя – это забота о будущем нашего государства. Поэтому он гордится тем, что большинство украинских педагогов не изменили себе и Украине. Они, хоть и дистанционно, но продолжают учить детей.

Он напомнил, чем является тот целый "русский мир": репрессии, принуждение к сотрудничеству с оккупантами, участие в псевдореферендумах и массовках для роликов. Все, что не имеет ничего общего с образовательным процессом.

Сергей Гайдай пожелал не терять оптимизма, а также находить вдохновение для работы.

Пусть высшим вознаграждением за ваш гражданский подвиг будут новые поколения украинской молодежи, для которых наша страна и ее духовные и национальные ценности станут основой для мировоззрения и жизненных принципов,

– добавил он.

Кроме того, Сергей Гайдай опубликовал стихотворение директора Араповской гимназии Троицкого поселкового совета Долины Кирильчук. Оно получило название "Кожен з нас вибір мав" и посвящено Героям и предателям:

Кожен з нас вибір мав:

Хтось із зброєю став

Боронити Вкраїну і волю,

Хтось сховався в кущах,

Відчуваючи жах,

Нарікав на державу і долю.

Кожен з нас вибір мав:

Хтось служити не став

Вбивцям, нелюдам, вражим потворам.

Хтось хребет прогинав,

Гімн ворожий співав

Під кривавим, чужим триколором.

Кожен з нас вибір мав…

Час розплати настав:

Хтось розправить не плечі, а крила,

Хтось довіку нести

Буде морок ганьби

І знеславленим піде в могилу.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус приобщился к поздравлениям педагогов. Он посвятил им несколько строчек. Мы их оставим без корректуры:

У світлому класі, за монітором, в укритті чи навіть з бліндажа.

Українською та про українське навіть у російському полоні.

Для десятків пар допитливих очей і для кожної – окремо.

З вогнем і любов'ю у своєму серці.

Бо інакше цю справу робити не можна.

Зі святом, шановні освітяни!

Поздравил с профессиональным праздником педагогов и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что мы не выбираем время, в котором жить. Не выбираем обстоятельства. Каждый из нас сознательно определяет свои действия.

Кириленко также добавил, что в Донецкой области враг полностью уничтожил 29 школ и разрушил еще 283. Всего же повреждено от рук оккупантов 648 образовательных учреждений.

Павел Кириленко поздравил педагогов с Днем учителя: видео

Мы знаем, что школа, техникум, лицей, университет – это гораздо больше, чем просто здание. Это, прежде всего, люди и ценности, которые они исповедуют. И пока будете вы, до тех пор и будет наше образование. За годы нашей независимости уже выросли поколения детей, не знающих советского рабства,

– подчеркнул он.

Кириленко подчеркнул, что мы непременно отстроим разрушенные врагом школы. Украинские учителя наполнят их глубоким содержанием. Поэтому каждого педагога он поблагодарил за рвение и любовь к своему труду.

Присоединился к поздравлениям также глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что педагоги сейчас борются за самое ценное – за мирное и счастливое будущее украинских детей. И делают это даже под ежедневными обстрелами, ведь знают, что знания очень важны.

Уважаемые педагоги, с праздником вас! Вы помогаете родителям и детям жить в сложных условиях войны и верить в Победу. Вы держите свой сверхважный фронт,

– добавил он.

Педагогам посвятили трогательную песню ко Дню учителя: видео

Поздравил педагогов также заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что педагогов не сломила оккупация. Они продолжали и продолжают поддерживать Украину. Хоть и живут сейчас в сложных условиях.

"Однако учителя Херсонской области показали свою несокрушимость, мужество, преданность профессии, детям, стране. Пример храбрых жителей Херсонской области. Потому что для них быть учителем, не просто профессия – это больше чем работа. Быть учителем в Херсонской области – давать этому миру пример того, как это, быть, в первую очередь, человеком!", – подчеркнул он.

Спасибо каждому педагогу за его титанический труд и за то, что он беспокоится о маленьких украинцах. Вместе мы приближаем день победы. И она обязательно скоро наступит!