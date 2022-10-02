Были с детьми, когда на города падали бомбы: как педагогов поздравляют с Днем учителя
В этом году украинские учителя не могут полностью насладиться своим профессиональным праздником. Кто-то из них защищает Украину на фронте, кто-то – преподает под вражескими снарядами.
Но это не мешает поздравить каждого педагога в День учителя. Свои слова благодарности выразили украинские чиновники. Редакция канала 24 присоединяется к ним и высоко ценит их работу. Особенно сейчас, в эти непростые для нашего государства времена.
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Каждый заслуживает самых высоких наград
В своем поздравлении первая леди Елена Зеленская вспомнила историю воспитательницы из Чернигова Натальи Песоцкой. Она почти месяц провела в подвалах интерната вместе с 30 маленькими воспитанниками. Женщина их успокаивала, кормила и воспитывала. После этого отвезла в безопасные места, подальше от вражеских снарядов.
Елена Зеленская поблагодарила всех украинских педагогов / Фото с телеграма Зеленской
"С тех пор как я узнала историю черниговской воспитательницы Натальи Песоцкой, часто рассказываю ее, чтобы весь мир знал, какие они, наши педагоги, для которых их работа – больше, чем работа, а главное профессиональное качество – быть человеком", – подчеркнула Зеленская.
Она лично вручала Наталье Песоцкой национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. А в День учителя отметила, что каждый украинский педагог заслуживает самой высокой награды. Первая леди отметила, что все они стали героями с первого дня войны. Зеленская подчеркнула, что каждый учитель уже не просто преподает. Он поддерживает дух и вдохновляет своих учеников и их семьи.
Я часто говорю, что восстановление страны начинается с людей. С каждого из нас, с нашего физического и нравственного состояния. И возможность учиться и обучать как раз часть этого восстановления. Если вопреки всему наши дети учатся, то мы уже победили. И эту победу одержали вы, дорогие учителя,
– добавила она.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что и наша страна, и наш народ сейчас сдают экзамен. Он проверяет нашу выдержку, крепость, мужество и зрелость. Такой себе тест на выживание. И весь мир видит, как мы на протяжении 8 лет и 221 дня полномасштабной войны справляемся.
Зеленский показал, как работают учителя в условиях войны / Фото с телеграма Зеленского
Видит кто такие украинцы. Видит результат и вашей работы – воспитателей, учителей, преподавателей. Всех, кто своим добросовестным трудом воспитал молодых, сильных, преданных Украине патриотов, сегодня отважно защищающих свободу нашего государства,
– подчеркнул Зеленский.
Мэр Киева Виталий Кличко также поблагодарил педагогов за их титанический труд, за большие сердца и любовь к украинским детям. Он подчеркнул, что кто-то из учителей отправился воевать, кто-то оставался, чтобы продолжать обучать детей.
Кличко поздравил педагогов в столице и по всей Украине / Фото с телеграма Кличко
Кличко также отметил, что сейчас в учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования столицы работают 70,5 тысяч специалистов. Среди них более 40,5 тысяч – педагоги.
- 195 педагогов борются за Украину на фронте;
- 143 педагога – вынужденные переселенцы начали свою работу в учебных заведениях Киева.
С праздником вас, дорогие педагоги! Сил вам, благодарных учеников и воспитанников, благополучия и самого главного сегодня – Победы!,
– написал он.
Педагоги лелеют будущее Украины
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также поздравил педагогов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что профессия учителя – это забота о будущем нашего государства. Поэтому он гордится тем, что большинство украинских педагогов не изменили себе и Украине. Они, хоть и дистанционно, но продолжают учить детей.
Он напомнил, чем является тот целый "русский мир": репрессии, принуждение к сотрудничеству с оккупантами, участие в псевдореферендумах и массовках для роликов. Все, что не имеет ничего общего с образовательным процессом.
Сергей Гайдай пожелал не терять оптимизма, а также находить вдохновение для работы.
Пусть высшим вознаграждением за ваш гражданский подвиг будут новые поколения украинской молодежи, для которых наша страна и ее духовные и национальные ценности станут основой для мировоззрения и жизненных принципов,
– добавил он.
Кроме того, Сергей Гайдай опубликовал стихотворение директора Араповской гимназии Троицкого поселкового совета Долины Кирильчук. Оно получило название "Кожен з нас вибір мав" и посвящено Героям и предателям:
Кожен з нас вибір мав:
Хтось із зброєю став
Боронити Вкраїну і волю,
Хтось сховався в кущах,
Відчуваючи жах,
Нарікав на державу і долю.
Кожен з нас вибір мав:
Хтось служити не став
Вбивцям, нелюдам, вражим потворам.
Хтось хребет прогинав,
Гімн ворожий співав
Під кривавим, чужим триколором.
Кожен з нас вибір мав…
Час розплати настав:
Хтось розправить не плечі, а крила,
Хтось довіку нести
Буде морок ганьби
І знеславленим піде в могилу.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус приобщился к поздравлениям педагогов. Он посвятил им несколько строчек. Мы их оставим без корректуры:
У світлому класі, за монітором, в укритті чи навіть з бліндажа.
Українською та про українське навіть у російському полоні.
Для десятків пар допитливих очей і для кожної – окремо.
З вогнем і любов'ю у своєму серці.
Бо інакше цю справу робити не можна.
Зі святом, шановні освітяни!
Поздравил с профессиональным праздником педагогов и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что мы не выбираем время, в котором жить. Не выбираем обстоятельства. Каждый из нас сознательно определяет свои действия.
Кириленко также добавил, что в Донецкой области враг полностью уничтожил 29 школ и разрушил еще 283. Всего же повреждено от рук оккупантов 648 образовательных учреждений.
Павел Кириленко поздравил педагогов с Днем учителя: видео
Мы знаем, что школа, техникум, лицей, университет – это гораздо больше, чем просто здание. Это, прежде всего, люди и ценности, которые они исповедуют. И пока будете вы, до тех пор и будет наше образование. За годы нашей независимости уже выросли поколения детей, не знающих советского рабства,
– подчеркнул он.
Кириленко подчеркнул, что мы непременно отстроим разрушенные врагом школы. Украинские учителя наполнят их глубоким содержанием. Поэтому каждого педагога он поблагодарил за рвение и любовь к своему труду.
Присоединился к поздравлениям также глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что педагоги сейчас борются за самое ценное – за мирное и счастливое будущее украинских детей. И делают это даже под ежедневными обстрелами, ведь знают, что знания очень важны.
Уважаемые педагоги, с праздником вас! Вы помогаете родителям и детям жить в сложных условиях войны и верить в Победу. Вы держите свой сверхважный фронт,
– добавил он.
Педагогам посвятили трогательную песню ко Дню учителя: видео
Поздравил педагогов также заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что педагогов не сломила оккупация. Они продолжали и продолжают поддерживать Украину. Хоть и живут сейчас в сложных условиях.
"Однако учителя Херсонской области показали свою несокрушимость, мужество, преданность профессии, детям, стране. Пример храбрых жителей Херсонской области. Потому что для них быть учителем, не просто профессия – это больше чем работа. Быть учителем в Херсонской области – давать этому миру пример того, как это, быть, в первую очередь, человеком!", – подчеркнул он.
Спасибо каждому педагогу за его титанический труд и за то, что он беспокоится о маленьких украинцах. Вместе мы приближаем день победы. И она обязательно скоро наступит!