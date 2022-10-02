Але це не заважає привітати кожного педагога у День вчителя. Свої слова вдячності висловили українські високопосадовці. Редакція 24 каналу приєднується до них і високо цінує їхню роботу. Особливо зараз, у ці непрості для нашої держави часи.

Читайте також Герої освітнього та військового фронту: як педагоги боронять Україну у війні проти Росії

Кожен заслуговує найвищих нагород

У своєму привітанні перша леді Олена Зеленська пригадала історію виховательки з Чернігова Наталії Песоцької. Вона майже місяць провела у підвалах інтернату разом з 30 маленькими вихованцями. Жінка їх заспокоювала, годувала та виховувала. Після цього відвезла до безпечних місць, подалі від ворожих снарядів.



Олена Зеленська подякувала усім українським педагогам / Фото з телеграма Зеленської

"Відколи я дізналась історію чернігівської виховательки Наталії Песоцької, часто розповідаю її, щоб увесь світ знав, які вони, наші педагоги, для яких їхня робота – більше ніж робота, а головна професійна якість – бути людиною", – наголосила Зеленська.

Вона особисто вручала Наталії Песоцькій національну премію Global Teacher Prize Ukraine. А в День вчителя наголосила на тому, що кожен український педагог заслуговує на найвищу нагороду. Перша леді зазначила, що усі вони стали героями з першого дня війни. Зеленська підкреслила, що кожен вчитель уже не просто викладає. Він підтримує дух і надихає як своїх учнів, так і їхні родини.

Я часто кажу, що відбудова країни починається з людей. З кожного з нас, із нашого фізичного та морального стану. І можливість навчатися та навчати якраз частина цієї відбудови. Якщо попри все наші діти вчаться, то ми вже перемогли. І цю перемогу здобули ви, дорогі вчителі,

– додала вона.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що і наша країна, і наш народ зараз складають іспит. Він перевіряє нашу витримку, міцність, мужність та зрілість. Такий собі тест на виживання. І весь світ бачить, як ми упродовж 8 років і 221 дня повномасштабної війни справляємося.

Зеленський показав, як працюють вчителі в умовах війни / Фото з телеграма Зеленського

Бачить, хто такі українці. Бачить результат і вашої роботи – вихователів, учителів, викладачів. Усіх, хто своєю сумлінною працею виховав молодих, сильних, відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави,

– підкреслив Зеленський.

Мер Києва Віталій Кличко також подякував педагогам за їхню титанічну працю, за великі серця та любов до українських дітей. Він підкреслив, що хтось з учителів відправився воювати, хтось – залишався, щоб продовжувати навчати дітей.



Кличко привітав освітян у столиці та по всій Україні / Фото з телеграма Кличка

Кличко також зауважив, що зараз у закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти столиці працюють 70,5 тисячі фахівців. Серед них понад 40,5 тисячі – педагоги.

195 освітян борються за Україну на фронті;

143 педагоги-вимушені переселенці почали свою роботу у закладах освіти Києва.

Зі святом вас, дорогі освітяни! Сил вам, вдячних учнів і вихованців, добробуту і найголовнішого сьогодні – Перемоги!,

– написав він.

Педагоги плекають майбутнє України

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай також привітав педагогів з професійним святом. Він підкреслив, що професія вчителя – це про турботу про майбутнє нашої держави. Тож він пишається тим, що більшість українських педагогів не зрадили собі та Україні. Вони, хоч і дистанційно, але продовжують навчати дітей.

Він нагадав, чим є той цілий "русскій мір": репресії, змушування до співпраці з окупантами, участь у псевдореферендумах та масовках для роликів. Усе, що не має нічого спільного з освітнім процесом.

Сергій Гайдай побажав не втрачати оптимізму, а також знаходити натхнення для роботи.

Нехай вищою винагородою за ваш громадянський подвиг будуть нові покоління української молоді, для яких наша країна та її духовні та національні цінності стануть підвалинами світогляду та життєвих принципів,

– додав він.

Крім того, Сергій Гайдай опублікував вірш директорки Арапівської гімназії Троїцької селищної ради Долини Кирильчук. Він отримав назву "Кожен з нас вибір мав" та присвячений Героям і зрадникам:

Кожен з нас вибір мав:

Хтось із зброєю став

Боронити Вкраїну і волю,

Хтось сховався в кущах,

Відчуваючи жах,

Нарікав на державу і долю.

Кожен з нас вибір мав:

Хтось служити не став

Вбивцям, нелюдам, вражим потворам.

Хтось хребет прогинав,

Гімн ворожий співав

Під кривавим, чужим триколором.

Кожен з нас вибір мав…

Час розплати настав:

Хтось розправить не плечі, а крила,

Хтось довіку нести

Буде морок ганьби

І знеславленим піде в могилу.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус долучився до привітань освітян. Він присвятив їм кілька рядків. Ми їх залишимо без коректури:

У світлому класі, за монітором, в укритті чи навіть з бліндажа.

Українською та про українське навіть у російському полоні.

Для десятків пар допитливих очей і для кожної – окремо.

З вогнем і любов'ю у своєму серці.

Бо інакше цю справу робити не можна.

Зі святом, шановні освітяни!

Привітав з професійним святом педагогів і глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зауважив, що ми не вибираємо час, у якому жити. Не вибираємо обставини. Натомість кожен із нас свідомо визначає свої дії.

Кириленко також додав, що на Донеччині ворог повністю знищив 29 шкіл і поруйнував ще 283. Загалом же пошкоджено від рук окупантів 648 освітніх закладів.

Павло Кириленко привітав педагогів з Днем учителя: відео

Ми знаємо, що школа, технікум, ліцей, університет – це значно більше, аніж просто будівля. Це передусім люди і цінності, які вони сповідують. І поки будете ви, доти й буде наша освіта. За роки нашої незалежності вже виросли покоління дітей, які не знають радянського рабства,

– наголосив він.

Кириленко наголосив, що ми неодмінно відбудуємо зруйновані ворогом школи. Українські ж вчителі наповнять їх глибоким змістом. Тож кожному педагогові він подякував за завзяття та любов до своєї праці.

Долучився до привітань також глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що педагоги зараз борються за найцінніше – за мирне та щасливе майбутнє українських дітей. І роблять це навіть під щоденними обстрілами, адже знають, що знання надзвичайно важливі.

Шановні освітяни, зі святом вас! Ви допомагаєте батькам та дітям жити в складних умовах війни та вірити в Перемогу. Ви тримаєте свій надважливий фронт,

– додав він.

Освітянам присвятили зворушливу пісню до Дня вчителя: відео

Привітав освітян також заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський. Він наголосив, що педагогів не зламала окупація. Вони продовжували і продовжують підтримувати Україну. Хоч і живуть зараз в непростих умовах.

"Однак вчителі Херсонщини показали свою незламність, мужність, відданість професії, дітям, країні. Приклад хоробрих жителів Херсонщини. Бо для них бути вчителем, не просто професія – це більше ніж робота. Бути вчителем на Херсонщині – давати цьому світу приклад того, як це, бути, в першу чергу, людиною!", – наголосив він.

Дякуємо кожному педагогові за його титанічну працю і за те, що він турбується про маленьких українців. Разом ми наближаємо день перемоги. І вона неодмінно скоро настане!