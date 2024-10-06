"А ну выйди и зайди еще раз": учитель рассмешил сеть крылатыми высказываниями педагогов
Источник:Тикток Руслана Цыганкова
В Украине сегодня, 6 октября, отмечают День учителя. Ученики поздравляют своих педагогов и благодарят их за знания.
Киевский учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился крылатыми высказываниями педагогов, которые часто могут слышать ученики. Соответствующее видео он опубликовал в тиктоке.
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Руслан Цыганков поделился крылатыми высказываниями учителей
У украинцев эти фразы вызвали ностальгию по школьным годам. Они до сих пор помнят отдельные из них.
Цыганков озвучил такие фразы:
- А голову ты дома не забыл?.
- А почему все встали? Звонок для учителя.
- Достаем двойные листочки и будем писать самостоятельную.
- Так, ану выйди и зайди еще раз.
- Лес рук.
- Пятьдесят чего? Килограммов, граммов, слонов?
- А оценку я тоже на двоих буду делить?
- А ты расскажи нам всем, чтобы все посмеялись.
- На 12 знает Бог, на 11 я, а на 10 может быть вы.
- Так, ну смотри, ставлю в журнал, но карандашиком.
Как реагируют украинцы
В комментариях к видео украинцы вспомнили крылатые высказывания своих учителей. Также написали:
- Бессмертная классика.
- Я до сих пор это помню.
- Выдал базу.
- Уже забыла, когда школу закончила, а эти фразы – нет.
Ранее мы подсказали, как правильно на украинском рассказать о Дне учителя. Как не допустить в поздравлении ошибок, рассказываем в подборке.