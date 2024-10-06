Київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков поділився крилатими висловами педагогів, які часто можуть чути учні. Відповідне відео він опублікував у тіктоці.

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Руслан Циганков поділився крилатими висловами вчителів

В українців ці фрази викликали ностальгію за шкільними роками. Вони досі пам'ятають окремі з них.

Циганков озвучив такі фрази:

  • А голову ти вдома не забув?.
  • А чому всі повставали? Дзвінок для вчителя.
  • Дістаємо подвійні листочки і будемо писати самостійну.
  • Так, ану вийди і зайди ще раз.
  • Ліс рук.
  • П'ятдесят чого? Кілограмів, грамів, слонів?
  • А оцінку я теж на двох буду ділити?
  • А ти розкажи нам всім, щоб всі посміялися.
  • На 12 знає Бог, на 11 я, а на 10 може бути ви.
  • Так, ну дивись, ставлю в журнал, але олівчиком.

Як реагують українці

У коментарях до відео українці пригадали крилаті вислови своїх учителів. Також написали:

  • Невмируща класика.
  • Я досі це пам'ятаю.
  • Видав базу.
  • Вже забула, коли школу закінчила, а ці фрази – ні.

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