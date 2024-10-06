Київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков поділився крилатими висловами педагогів, які часто можуть чути учні. Відповідне відео він опублікував у тіктоці.

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Руслан Циганков поділився крилатими висловами вчителів

В українців ці фрази викликали ностальгію за шкільними роками. Вони досі пам'ятають окремі з них.

Циганков озвучив такі фрази: