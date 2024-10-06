Київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков поділився крилатими висловами педагогів, які часто можуть чути учні. Відповідне відео він опублікував у тіктоці.
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Руслан Циганков поділився крилатими висловами вчителів
В українців ці фрази викликали ностальгію за шкільними роками. Вони досі пам'ятають окремі з них.
Циганков озвучив такі фрази:
- А голову ти вдома не забув?.
- А чому всі повставали? Дзвінок для вчителя.
- Дістаємо подвійні листочки і будемо писати самостійну.
- Так, ану вийди і зайди ще раз.
- Ліс рук.
- П'ятдесят чого? Кілограмів, грамів, слонів?
- А оцінку я теж на двох буду ділити?
- А ти розкажи нам всім, щоб всі посміялися.
- На 12 знає Бог, на 11 я, а на 10 може бути ви.
- Так, ну дивись, ставлю в журнал, але олівчиком.
Як реагують українці
У коментарях до відео українці пригадали крилаті вислови своїх учителів. Також написали:
- Невмируща класика.
- Я досі це пам'ятаю.
- Видав базу.
- Вже забула, коли школу закінчила, а ці фрази – ні.
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