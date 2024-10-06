Киевский учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился крылатыми высказываниями педагогов, которые часто могут слышать ученики. Соответствующее видео он опубликовал в тиктоке.

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Руслан Цыганков поделился крылатыми высказываниями учителей

У украинцев эти фразы вызвали ностальгию по школьным годам. Они до сих пор помнят отдельные из них.

Цыганков озвучил такие фразы: