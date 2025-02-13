День Валентина не только для взрослых: как интересно провести этот день в школе
День святого Валентина в Украине празднуют не так давно, но этот праздник уже популярен. Этот праздник хороший повод уделить внимание самым дорогим людям –и друзьям тоже.
День святого Валентина – замечательный праздник, чтобы интересно провести этот день в школе. А варианты, как это сделать, предлагает 24 Канал.
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Как украсить класс на День Валентина
Этот праздник отмечают 14 февраля и он уже имеет свою символику – открытки-валентинки, шарики, гирлянды в виде сердечек. К празднику можно готовиться заблаговременно, чтобы создать замечательную веселую атмосферу. У младших школьников можно спросить заблаговременно, как они хотят провести день.
Украсьте классную комнату – бумажные гирлянды, изготовленные собственноручно, шарики, стенгазеты, следы святого Валентина в виде сердечек, цитаты и стихи о любви, пожелания, амурчики – все эти атрибуты создадут праздничную атмосферу. Не ограничивайте, ни себя, ни учеников, ведь даже самые неожиданные идеи можно воплотить в жизнь.
Двери в любовь – украсьте двери в класс, пусть это будет своеобразный портал к праздничному настроению.
Фотозона – уголок или стена в классе, или в коридоре школы. Можно и не одну. Создайте ее в виде фоторамки, арки, зигзага, волны. Используйте шарики, бумажные цветы и сердечки, пледы и подушки, мягкие игрушки, гирлянды.
Фотозона / На Урок
Дрескод этого дня – попросите, чтобы школьники пришли в одежде или с аксессуарами определенного цвета – красного, розового или белого. Или девушки в розовом, а ребята в красном. Хотя цвет могут выбрать и сами школьники. Можно договориться о красных галстуках-бабочках у ребят, а девушки с лентами, заколками или другими украшениями. Можно изготовить значок-сердечко из фетра или фоамирана для всех одноклассников – особенность определенного класса.
Шкатулка для валентинок "Анонимный Валентин" – коробка, банка, ящик в классе или возле. И обязательно возле учительской – учителя стоят хороших теплых слов!
"Забор любви" или "Дерево сердец" – нарисуйте на ватмане забор, повесьте возле класса и пишите красивые пожелания или нарисуйте дерево с листочками сердечками.
Перерывы-интересности – каждая перемена маленькая викторина или конкурс. На переменах можно предложить найти ответы на вопросы:
- интересные факты о празднике
- как его празднуют в разных странах
- звездные влюбленные пары
- песни о любви
- романтические фильмы или книги
- стихи о любви
- цитаты.
Их могут подготовить и сами школьники.
Конкурсы ко Дню влюбленных в школе
Музыкальные минутки – угадай мелодию или парные танцы под быструю смену разных мелодий.
Игра на внимательность. Конкурс предназначен для внимательных кавалеров. Ребята садятся в ряд. Входит девушка, каждый из участников внимательно изучает ее внешний вид. Затем она уходит и возвращается, изменив что-нибудь в своем наряде, прическе и так далее. Изменений может быть несколько. Кто из участников окажется самым наблюдательным, тот и победит.
А можно и другой вариант: "Любовь с первого взгляда".
Пара внимательно рассматривает друг друга 1 минуту, а затем поворачивается спинами. Ведущий или учитель задает вопросы:
- Какого цвета глаза у ......?
- Какого цвета рубашка ......?
- Есть ли часы на руке ......?
- Какого цвета волосы .......?
- Какая прическа ........?
- Есть ли кольцо, серьги у девушки......?
- Какого цвета волосы в.........?
- Во что обута .........?
- Есть ли веснушки на лице ........?
Выбрать пару для игр можно по симпатиям, а можно гаданием на ромашке – на лепестках написать имя или наклеить фото.
Слаженная работа в паре. Перед его началом необходимо разбросать по полу обертки от конфет. Мальчикам завязывают глаза, дают веники и совки. Их задача – с закрытыми глазами собрать как можно больше бумажек, девочки при этом стоят в стороне, направляют и подсказывают.
Совместная работа. Дети в паре используя по одной руке каждого – левая и правая, и завязывают бант, плетут косу, одевают куклу, изготавливают открытку, разрисовывают рисунок, составляют пазл.
Модельеры. Задача конкурса – придумать эксклюзивный наряд для своей девушки из туалетной бумаги или салфеток – смастерить для нее костюм, а также дать интересное название образа. Победитель определяется по аплодисментам. По согласию можно договориться о прическе, украшения или даже макияж.
Полет любви. Создать фразы-признания в любви с использованием рандомного слова, которое вытянут по жребию. Всем участникам дают самое обычное слово, которое нужно использовать, выражая симпатию своей "половинке". Это может быть "холодильник" (Каждый раз, когда открываю холодильник, я думаю о тебе), "лужа" (А те звезды в луже, словно твои ясные глаза - мечтательные, волшебные), "футбол" (Я даже пропущу футбол по телевизору, если ты согласишься на свидание со мной) и тому подобное.
Золушка. С заранее подготовленной кучи обуви ребятам надо подобрать туфельку девочки. Их задача: с завязанными глазами как можно быстрее отыскать и одеть на ножку "любимой" ее собственную туфельку. Обычно, этот конкурс вызывает много смеха, ведь среди обуви непременно найдутся ласты, кроссовки 45 размера, и даже коньки.
Растопи льдинку. Сделать несколько сердечек изо льда в специальных формочках. И сердечки должны быть не простыми, а с маленькими призами внутри – например, бусинками или министатуетками, а можно и пожелания. Задача каждого участника – первым растопить своим дыханием ледяное сердце и достать серединку!
Крокодил. Мимикой и жестами признаться описать избранницу/избранника и признаться в любви – участникам следует угадать кому говорят приятные вещи. Можно предварительно подготовить фразы: ты мое сердце, ты самая красивая, ты как звезда на небе и другие.
Признаться в любви предмету в классе. Подберите слова, чтобы сделать комплимент классной доске, парте, глобусу, шкафчику, портрету писателя, карте и другим предметам. Это вызывает смех у школьников – развлекитесь.
Проведите день интересно / Freepik
Подумайте об угощении с чаем и печеньем в конце.
Выберите свои варианты с учетом возраста, характера и настроения школьников. Проведите время весело!