День вышиванки – как поздравить с праздником и провести этот день интересно
- День вышиванки отмечают каждый третий четверг мая, в этом году – 15 мая, и он стал международным праздником благодаря студентам Черновицкого университета.
- Праздник популяризирует ношение вышиванки как повседневной одежды, а также объединяет украинцев по всему миру, символизируя идентичность и традиции.
- В этот день проходят разнообразные мероприятия, такие как шествия, флешмобы, выставки, а также можно поздравить родных открытками.
- Красивые поздравления с праздником читайте на сайте 24 Канала.
В каждый третий четверг мая традиционно отмечают День вышиванки. В этом году он приходится на 15 мая.
Как присоединиться к празднику и поздравить с этим днем, рассказывает 24 Канал.
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Откуда происходит праздник День вышиванки
День вышиванки в 2025 году – 15 мая. Это относительно молодой праздник, который не привязан ни к государственному, ни к религиозному, но уже стал международным.
А инициаторами его создания стали студенты Черновицкого университета имени Федьковича в 2006 году. Студентка факультета истории, политологии и международных отношений Леся Воронюк, вдохновившись строем своего друга Игоря Житарюка, который пришел на пару в вышиванке, предложила одногруппникам и другим студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки.
Сначала вышиванки одели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Впоследствии праздник распространился на масштаб города Черновцы. Соучредители Дня вышиванки присылали письма в государственные органы с просьбой поддержать студентов в учреждении праздника.
А уже в течение следующих лет праздник разросся до всеукраинского уровня, к нему начала участвовать украинская диаспора по всему миру, а также сторонники Украины.
Да и само слово – вышиванка, стало популярным. Но стоит ли его отождествлять с вышитой рубашкой? Специалисты утверждают, что это разные понятия:
- вышитая рубашка – это элемент национального строя,
- вышиванка – это элемент декора, который можно нанести на любую одежду или аксессуар.
День вышиванки – это современный праздник. Однако, я хочу подчеркнуть, что традиционная вышитая украинская рубашка и вышиванка это не одно и то же самое. Сегодня мы под вышиванками понимаем и видим любой вышитый наряд. Это может быть и блузка, платья, юбки, платки и все это называется вышиванка
– сказала Лилия Гальчевская, старший научный сотрудник Винницкого областного краеведческого музея.
Какая разница между вышитой рубашкой и вышиванкой: смотрите видео
Сегодня вышиванка – это идея и оберег. Это элемент декора современной одежды – джинсов, свитшотов, юбок, деловых костюмов и военного строя. Поэтому, школьники, студенты и взрослые выбирают вышиванку и одевают как повседневную стильную одежду. А в День вышиванки это может быть и что-то более торжественное.
Вышиванка стала популярным мотивом татуировки для женщин и мужчин. А этот "аксессуар" не наденешь по принуждению – только по глубинному порыву само идентичности и его не снимешь по желанию.
Вышиванка – мотив для тату / Pinterest
Однако, этот праздник не только об одежде – он имеет глубокий смысл. Украинцы по всему миру объединяются в единой идее и показывают, что имеют собственную самоидентификацию и историю. Украинская диаспора в этот день выходит на площади городов в вышиванках.
Красивые поздравления с Днем вышиванки
Лучший способ приобщиться к празднику – надеть вышиванку на работу или учебу. Цель этого праздника заключается в популяризации ношения вышиванки как повседневного наряда. Поэтому это может быть и другой элемент одежды или аксессуар.
Традиционно в этот день происходит шествие, флешмобы, выставки мастериц, конкурсы и викторины. Присоединитесь к какому-то из действ в своем населенном пункте и почувствуйте себя частью праздника.
А еще в качестве поздравления с этим днем, можно отправить открытку родным, друзьям и коллегам.
Открытка к празднику / Рinterest
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець! І горджуся цим!
Открытка / Pinterest
Вітаю вас з Днем вишиванки і бажаю завжди залишатися патріотами рідної країни – України. Слава Україні!
Открытка / Pinterest
Одягнімо, друже, вишиванки –
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ –
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. (Василь Дерій)
Открытка / Pinterest
Носите вышиванку не по принуждению, а с удовольствием и гордостью, что вы – украинец!